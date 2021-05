Production de vaccins : ces défis que l'Afrique doit relever pour être autonome

L'Afrique ne fabrique qu'un pour cent des vaccins nécessaires à ses 1,3 milliard d'habitants, selon le Centres africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le tableau est tout aussi déséquilibré du côté de la recherche et du développement : seuls 2 % des essais cliniques de vaccins ont lieu en Afrique, et la plupart d'entre eux sont réalisés dans trois pays seulement, indique le CDC Afrique.

Certains vaccins sont utilisés en Afrique et ailleurs depuis des décennies, par exemple ceux contre la polio et la fièvre jaune.

Mais au total, il y a moins de 10 fabricants africains qui produisent des vaccins et ils sont basés dans cinq pays : l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie, selon l'Organisation mondiale de la santé.

"Il faut qu'on fasse ce qui est possible parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de pays qui ont montré leur capacité à produire des vaccins", poursuit-elle. "Il y a le Nigéria, l'Afrique du Sud, beaucoup de pays qui, même s'ils n'ont pas encore l'industrie en place, sont en train de mettre en place des plans de production".

"Les gens ne feront rien pour nous et ne le feront pas à notre place. C'est à nous de vraiment prendre les choses en main. Aujourd'hui, beaucoup d'appuis peuvent venir", souligne-t-elle.

Tout ceci ne sera possible qu'à la suite d'un transfert de technologie à travers une plateforme numérique sur laquelle les chercheurs algériens pourront avoir accès à toutes les données nécessaires à la fabrication du vaccin Spoutnik V.

Le Nigéria s'est aussi lancé sur cette voie, mais prévoit d'aller plus loin en développant son propre vaccin Covid-19. L'annonce est faite en janvier dernier par Osagie Ehanire, le ministre nigérian de la Santé, lors d'une conférence de presse.

"Nous utilisation pas l'artémisia en Centrafrique et il n'y a pas eu de commandes"

Toutefois, malgré ces ambitions et bonnes volontés affichées, ce serait un processus complexe.

"En somme, l'ensemble de ces phases peut durer à peu près 10 ans en moyenne. Mais, il faut reconnaitre que beaucoup de vaccins vont jusqu'à la phase 4 de façon formelle. Et à partir de la phase 3, ils obtiennent leur approbation. Ils ont leur licences et sont mis sur le marché et autorisés à être utilisés à grande échelle", renseigne Pr Samba Sow.