Selon une étude, le taux de fausses couches est supérieur à 40 % chez les femmes noires

il y a 30 minutes

Selon une étude, les femmes noires courent un risque nettement plus élevé de faire une fausse couche que les femmes blanches.

Certaines estimations du taux de fausses couches sont plus élevées, mais cela est dû aux différences dans la manière dont les pays définissent la perte de grossesse, qui peut être soit après un test de grossesse positif ou une échographie.

Le rapport a également révélé que les femmes ayant subi une fausse couche, toutes origines ethniques confondues, sont plus vulnérables aux problèmes de santé à long terme, tels que les caillots sanguins, les maladies cardiaques et la dépression.

Doreen Thompson-Addo et son mari Reggie ont fait sept fausses couches.

"Je l'ai dit à mes amis et à ma famille, j'ai commencé à penser à des noms pour le bébé et à planifier ma baby shower".

Mais moins de deux mois après son test de grossesse positif, Doreen a commencé à saigner et a perdu la grossesse.

"On entend dire que les fausses couches sont fréquentes", a-t-elle déclaré, "mais on ne pense jamais que cela va nous arriver".

Qu'est-ce qui augmente le risque de fausse couche ?

La recherche publiée dans The Lancet suggère :

La plupart des recherches ont été menées en Suède, en Finlande et au Danemark, quelques-uns des rares pays qui recueillent des statistiques, mais des données provenant des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de la Norvège ont également été utilisées.

"Nous savons que le risque de mourir pendant la grossesse est plus élevé pour les femmes noires", a déclaré le directeur adjoint du Tommy's National Centre for Miscarriage Research, le professeur Siobhan Quenby, de l'université de Warwick, qui a travaillé sur l'étude.

Les personnes noires ont un risque plus élevé de développer un diabète de type 2 et une maladie cardiaque - et ces deux facteurs augmentent le risque de fausse couche.