Covid-19: pourquoi la vaccination contre le coronavirus en RDC est-elle si lente ?

il y a 15 minutes

La République Démocratique du Congo va en partenariat avec l'agence des Nations Unies pour l'enfance, Unicef, redistribuer à d'autres pays plus d'un million de doses de vaccins Astra Zeneca qu'elle a reçus dans le cadre du programme Covax et qui expirent en juin prochain.

Le lancement retardé du programme de vaccination

La réticence de la population

«Certainement il y avait une réticence de la population au vaccin Astra Zeneca comme c'était le cas dans d'autres pays africains, à cause des reportages diffusés par les médias qui émettaient des doutes sur le vaccin créant des caillots sanguins chez les personnes vaccinées. Les risques sont extrêmement limités, et le vaccin Astra Zeneca est très sûr » a-t-il conclut.

Des problèmes de logistiques

Certaines autorités sanitaires ne disposent pas d'assez de personnels et de formation suffisante pour distribuer des vaccins et manquent d'équipements.

Le responsable de la communication de l'Unicef pense qu'il faut renforcer les capacités de ces derniers afin de les rendre plus efficaces sur terrain. Et demander à Covax d'envoyer un vaccin avec une plus longue date de péremption pour atteindre un plus grand nombre de congolais.