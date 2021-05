Comment une nigériane s'est battue pour garder son enfant en Italie

La femme se contente de s'asseoir sur une chaise en plastique usée et de regarder son fils s'amuser au soleil, tandis qu'un ragoût de viande cuit dans la cuisine et que des arômes capiteux de nourriture nigériane flottent dans l'air.

Mais la jeune femme de 25 ans est hantée par de sombres souvenirs. Il n'y a pas si longtemps, elle dit qu'elle a failli se faire enlever son fils par les autorités dans le foyer pour femmes et enfants migrants où elle a séjourné.

"Pas la manière italienne"

Ils sont souvent gérés par des ONG au nom du gouvernement italien et sont censés aider les mères vulnérables à se remettre de leurs expériences traumatisantes.

Elle est tombée amoureuse d'un gentil jeune Nigérian qui l'a rendue extrêmement heureuse et elle a fini par tomber enceinte. Cela aurait dû être sa fin heureuse, mais au lieu de cela, elle s'est retrouvée dans un refuge après avoir accouché.

Ils l'ont avertie que si elle n'arrêtait pas, ils informeraient les services sociaux et qu'elle risquait de perdre son fils au profit du système.

Bataille pour l'enfant

Le personnel n'était toujours pas satisfait de la façon dont elle élevait son fils et, pour une raison quelconque, une dispute a dégénéré.

Les choses se sont tellement envenimées que le personnel a attrapé son enfant, alors âgé d'un an, alors qu'elle s'accrochait désespérément à lui pendant la bagarre.

Elle dit qu'elle les a suppliés de ne pas l'emmener, en criant : "Avant de prendre mon bébé, assurez-vous de me tuer."

Son fils était en larmes. Finalement, les travailleurs l'ont laissé partir et le lui ont rendu.

Elle a alors entamé une quête pour quitter le foyer et, avec l'aide d'une ONG locale, elle a pu en sortir définitivement en novembre 2019.

Mais avant de pouvoir partir, elle a dû convaincre les services sociaux qu'elle et son petit ami pouvaient s'occuper de leur fils.

Son petit ami a trouvé un bon emploi et un logement. Ils ont acheté au bébé un berceau et une armoire et, après plusieurs semaines, ils ont été autorisés à emménager ensemble en tant que famille.