Anas Aremeyaw Anas : l'intrépide journaliste africain dénonciateur des crimes graves et qui cache son visage

il y a 32 minutes

Légende image, "Je voulais choisir une identité qui soit représentative du continent africain et les perles sont familières dans la plupart des pays africains."

Il a remporté plusieurs prix pour son journalisme qui vise à attirer l'attention sur les grandes questions qui touchent le continent africain, de la corruption au crime organisé en passant par le trafic sexuel.

Anas Aremeyaw Anas est un avocat ghanéen devenu journaliste d'investigation qui présente occasionnellement le programme Africa Eye de la BBC.

Bien que son travail soit connu dans toute l'Afrique, presque personne ne sait à quoi il ressemble, car il apparaît toujours en public avec un rideau de perles couvrant son visage.

"Je me couvre le visage principalement pour des raisons de sécurité", explique Anas à la BBC.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

"Et parce que les mauvaises personnes sont toujours à l'affût et essaient toujours d'atteindre les gens comme nous", dit-il.

"Il y a des gens qui ne sont manifestement pas contents de ce que nous faisons et cela est bien sûr suivi de menaces, de menaces de mort", poursuit-il.

Le voile d'abalaires dont il se couvre le visage l'a également rendu très célèbre et reconnaissable.

"Je voulais choisir une identité qui soit représentative du continent africain et les perles sont familières dans la plupart des pays africains et parlent des traditions de l'Afrique", argumente-t-il.

Méthodes dangereuses et controversées

Au cours de ses vingt années d'infiltration, M. Anas a révélé que des professionnels de la santé vendaient de faux médicaments pour traiter le covid-19, que des juges acceptaient des pots-de-vin en échange d'un verdict de non-culpabilité, que des officiels de haut rang du football truquaient des matchs, que des réseaux de trafic sexuel et des opérations de prélèvement d'organes existaient.

Leur travail a conduit à de nombreuses arrestations et condamnations, mais leurs méthodes sont parfois dangereuses et controversées.

L'année dernière, Anas a expliqué à l'émission Outlook de la BBC pourquoi il avait décidé de faire ce travail.

"Je suis né dans l'armée. Mon père est un soldat, alors en grandissant dans les casernes, j'ai appris les leçons du jeu de pouvoir", renseigne-t-il.

"À cette époque, le Ghana était sous régime militaire et dans les casernes, on voyait des civils innocents détenus. Certains d'entre eux ont eu la tête rasée sans avoir commis aucun crime. J'ai donc commencé à me poser cette question essentielle : pourquoi les gens sont-ils maltraités ? Et je me suis dit qu'il devait y avoir une profession qui avait la capacité de représenter les personnes opprimées et maltraitées", explique le journaliste.

Légende image, Anas Aremeyaw Anas est un avocat ghanéen devenu journaliste d'investigation qui présente occasionnellement le programme Africa Eye de la BBC.

Pour mener à bien ce travail, Anas a décidé au début des années 2000 de créer sa propre équipe de journalistes d'investigation et une agence de détectives - Tiger Eye Private Investigations - pour financer les projets.

Il a appris les ficelles du travail sous couverture.

À l'aide de caméras cachées sophistiquées et d'une variété de prothèses et de maquillages à effets spéciaux, Anas est devenu un concierge dans un bordel, un prêtre dans une prison thaïlandaise et même un rocher dans un paysage aride.

Des expériences extraordinaires

Au cours de sa carrière, il a vécu des expériences extraordinaires, comme la fois où il est devenu un patient psychiatrique pour découvrir des abus dans un hôpital pour malades mentaux.

"C'était dans un hôpital qui était censé s'occuper des personnes qui ne sont pas stables mentalement. Mais l'hôpital était en même temps un fournisseur de cocaïne, d'héroïne, de cannabis et d'autres drogues", dit Anas.

"J'ai donc décidé de me rendre dans cet hôpital pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et les ventes de cocaïne, et nous avons pu documenter tout cela dans un film que nous avons appelé "The Madhouse", qui a été l'une de mes meilleures histoires sur les droits de l'homme."

"Mais sur une note plus légère, quand je suis entré à l'hôpital, les trois premiers jours, j'ai dû prendre les médicaments qu'ils donnent à tous les patients. Et c'était trop pour mon corps. Quand je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, j'ai réalisé que mon corps ne réagissait pas correctement. Et ma petite amie a réalisé que quelque chose n'allait pas", raconte Anas.

"En faisant des recherches, je me suis rendu compte que les effets secondaires des médicaments que j'avais reçus à l'hôpital incluaient l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles. J'ai parlé à mon médecin et il m'a dit d'attendre quelques semaines. Imaginez ce que j'ai ressenti. J'étais allé là-bas pour écrire une histoire et non pour perdre ces choses", témoigne-t-il.

"Heureusement, en deux semaines, ma copine a su que tout allait bien à nouveau", se réjouit le journaliste.

Mais il y a eu d'autres occasions où les choses ont été beaucoup plus graves et où Anas s'est retrouvé en grand danger.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Anas Aremeyaw Anas au Ghana lors d'une interview en 2018.

En 2018, je menais une enquête pour la BBC au Malawi, où une série de meurtres avait eu lieu et où des corps avaient été retrouvés avec des organes prélevés.

Tout semblait indiquer que les organes étaient vendus pour être utilisés dans des rituels magiques.

Anas et ses collègues se sont fait passer pour des acheteurs potentiels et, munis de caméras cachées, sont allés rencontrer un guérisseur qui serait impliqué.

L'équipe d'Anas a réussi à filmer le guérisseur qui racontait calmement comment il avait ramassé des gens dans des bars, les avait tués et avait prélevé leurs organes pour les vendre.

Ensuite, le guérisseur et son complice décident d'emmener Anas et son équipe à l'endroit où ils avaient enterré les corps dans la jungle.

C'était la nuit et ils y ont rencontré un groupe de personnes locales qui se méfient d'Anas et des autres "étrangers".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Anas Aremeyaw Anas, journaliste d'investigation ghanéen

Le groupe est convaincu qu'Anas et ses collègues sont impliqués dans les meurtres qui ont eu lieu sur le site.

"Tout s'est passé très vite. Soudain, une centaine de personnes ont commencé à se rassembler et à crier que nous devions être tués", raconte le journaliste.

"Ils n'ont pas écouté nos explications ni nos supplications. Ils ont commencé à nous frapper avec des pierres, certains d'entre eux avaient des machettes. Une des machettes a coupé mes vêtements. C'était terrible", se souvient-il.

Les habitants ont accepté de les emmener chez le chef local pour qu'il décide de ce qu'il fallait en faire.

"Quand nous sommes arrivés à la maison du chef, nous sommes entrés et il a commencé à nous poser beaucoup de questions. Finalement, il a décidé qu'il allait nous sauver", confesse-t-il.

"Heureusement, une personne locale avait appelé le député de la région, qui était au courant de notre plan. L'adjoint est arrivé avec la police pour nous sauver. C'était une expérience terrible", dit-il.

Légende image, Kwesi Nyantakyi, l'un des hommes les plus puissants du football africain, a été filmé en train de recevoir des pots-de-vin dans le film "Number 12" (Numéro 12) d'Anas Aremeyaw Anas.

Arrestations et condamnations

Bien qu'Anas ait eu les témoignages filmés des deux tueurs présumés, ils ont été relâchés.

Mais son équipe a réussi à mettre de nombreuses personnes en prison.

L'une de leurs enquêtes les plus importantes, en 2010, a abouti à la condamnation des membres d'un réseau chinois de trafic sexuel à un total de 41 ans de prison.

"Mes histoires sont toujours basées sur trois principes fondamentaux : nommer, faire honte et emprisonner."

"Il ne s'agit pas seulement d'édition. Les preuves vidéo que nous parvenons à obtenir, nous les remettons à la police et, au moment du procès, je vais au tribunal et je témoigne. Et cela devrait conduire à une condamnation des criminels", dit-il.

Crédit photo, AFP Légende image, Anas lors des funérailles de son collègue assassiné Ahmed Husein Suale en janvier 2019.

Mais Anas a été accusé d'avoir obtenu des documents par incitation, ce qui est illégal.

"C'est la première chose qu'un accusé dit toujours. Mais je dois le dire clairement, de toute ma vie, je n'ai jamais perdu un procès pour avoir agi illégalement ; pourquoi ? Parce que les preuves sont des preuves."

Certains journalistes africains critiquent également Anas pour ce qu'ils appellent "ses présentations mélodramatiques" et la façon dont il devient une sorte de célébrité au centre de chaque histoire.

Mais la critique la plus virulente vient peut-être de ceux qui l'accusent de manquer d'éthique professionnelle. Comme dans l'enquête sur le réseau de trafiquants sexuels chinois en Afrique.

"Pour ce documentaire, je suis apparu en train de sortir avec une fille. Elle pensait que j'étais son petit ami et me faisait beaucoup confiance. Elle me transmettait des informations sur les endroits où les filles étaient enfermées, où elles étaient exploitées sexuellement, etc."

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Des charlatans ghanéens vendent de faux remèdes contre le Covid-19

"La fille pensait avoir un petit ami sérieux et semblait très amoureuse. Mais écoutez, j'étais sous couverture dans cette histoire, je n'étais pas là par amour."

Beaucoup ont accusé Anas d'utiliser la jeune fille pour obtenir des informations.

"J'ai dû faire la part des choses : qu'est-ce qui était le plus important, laisser mourir ces filles ou briser le cœur de quelqu'un ?" explique-t-elle.

"J'ai pris la décision. Oui, les gens me critiquent et disent : "Tu l'as utilisée". Et je l'accepte. Je n'ai pas bien fait et je m'excuse. Mais je devais sauver ces filles."

Le point le plus terrible de la carrière d'Anas est survenu en 2019, lorsqu'un des journalistes de son équipe, Ahmed Hussein Suale, a été victime d'une fusillade dans une rue d'Accra et est ensuite décédé à l'hôpital.

Légende image, Ahmed Hussein-Suale était reporter et membre de l'agence d'investigation Tiger Eye.

Anas pense que le meurtre est lié à une enquête qu'ils venaient de terminer sur la corruption dans la ligue de football du Ghana.

Le documentaire, qu'ils ont tourné avec la BBC, montre que des hauts fonctionnaires acceptent des pots-de-vin pour truquer des matchs.

L'enquête est intitulée "Numéro 12", en référence à la personne supplémentaire qui a "joué" pour l'équipe gagnante.

"Mon collègue Ahmed Hussein Suale a fait partie du numéro 12 du début à la fin. Le documentaire a enquêté sur plus de 60 arbitres à travers le continent et a également abordé la classe politique, nous savions donc que de nombreux intérêts étaient en jeu", explique M. Anas.

"Mais nous n'avons jamais anticipé que les mauvaises personnes seraient capables de tuer. Après l'enquête, nous avons tous décidé de faire profil bas. Puis j'ai découvert que mon ami avait été tué. C'était un coup dur pour l'équipe", dit-il.

Après la mort d'Ahmed, Anas dit que sa famille et ses amis lui ont demandé d'arrêter de faire ce travail parce que le risque n'en vaut pas la peine.

"Si quelqu'un vous disait : "Hé, ils ont kidnappé 10 enfants à tel endroit et nous avons besoin de vous pour les libérer", vous auriez l'impression d'avoir du sang sur les mains si vous ne prenez pas cette responsabilité, surtout parce que vous savez que vous avez une équipe extraordinaire qui a été formée pour lutter contre ces situations", dit-il.