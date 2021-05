Afrique Avenir : Marché de l’emploi en Afrique, enquête et partage d'expériences professionnelles

il y a une heure

Chaque année, plus de 20 millions de jeunes Africains arrivent pour la première fois sur le marché de l'emploi selon un rapport du FMI. Le continent a-t-il les ressources nécessaires pour répondre à la demande ? Ces jeunes sont-ils assez outillés pour un marché de l’emploi compétitif ? Quels sont aujourd’hui les domaines porteurs d’espoirs sur le continent ? Le secteur informel pourrait-il être la meilleure option?

-Stéphane Mbiandzi, Ingénieur biomédical et entrepreneur dans le domaine des technologies pour l’éducation. Fondateur et président du réseau social Yoolearn, une plateforme axée sur les rencontres et le partages de compétences professionnelles. Yoolearn ambitionne de préparer les Africains aux prochains défis du travail.