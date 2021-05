Une Malienne accouchent de neuf bébés : comprendre les grossesses multiples

Si on s'en tient à cette déclaration, le cas de Halima Cissé a de quoi surprendre encore plus. Cette malienne de 25 ans a accouché de neuf bébés. Il s'agit peut-être de la première nonamum, après la fausse alerte de 2012.

Cette année-là, une mexicaine prétend faussement être enceinte de 9 bébés et son histoire fait la une de la presse internationale avant que le corps médicale ne mette à jour la supercherie. Jusqu' ici, le dernier record de naissance à la suite de grossesses multiples est détenu par des octuplés.

L'américaine Nadya Suleman est la dernière a avoir mis au monde des octuplés à la suite d'une procédure de fécondation in vitro en 2009.

Mais si les grossesses multiples émerveillent encore aujourd'hui du fait de la rareté du phénomène, elles s'accompagnent aussi de leur lot de risques pour la mère et pour les enfants.

Qu'est ce qui est à l'origine des grossesses multiple ?

Une naissance multiple est l'accouchement de plus d'un enfant issu d'une seule grossesse.

Les jumeaux en est la forme la plus courante. Il existe plusieurs types de jumeaux, mais les deux suivants sont les plus commun :

Mais qu'en est-il des triplés, des quadruplés, et oui aujourd'hui on peut parler de nonuplés ?

L'explication duDdocteur Diop est la suivante : « De temps en temps, il arrive, pour des raisons liées peut être aux hormones ou bien liée à l'âge, qu'une patiente développe une grossesse avec plus de deux bébés », dit le gynécologue sénégalais.

Le Docteur Diop précise tout de même que c'est très rare et que « ça reste même pour nous, un mystère ».

Selon une étude publiée cette année dans la revue scientifique Human Reproduction, le nombre de naissances de jumeaux est plus élevé que jamais.

Pour mener leur étude, les scientifiques ont recueilli des données provenant de 135 pays entre 2010 et 2015 et ont conclu que le taux de natalité des jumeaux a augmenté d'un tiers au cours des 40 dernières années.

Cette augmentation serait due à l'essor de la technologie permettant la naissance d'enfants dans les pays développés depuis les années 1970, ce qui signifie que la naissance de jumeaux est désormais beaucoup plus facile qu'auparavant.

On ne sait pas si Halima Cisse a bénéficié d'un traitement de fertilité.

Par exemple, la ville d'Igbo-Ora au sud-ouest du Nigeria, est nommée la ville des jumeaux à cause du nombre exceptionnellement élevé de naissance de jumeaux dans la bourgade que nul jusqu' ici n'a réussi à expliquer.

Une famille syrienne avec des triplés de deux mois et demi et d'autres bébés dans le port grec du Pirée

Les risques pour la mère et les bébés

« Ces grossesses multiples peuvent constituer de gros dangers autant pour la mère que pour l'enfant. L'utérus de la femme n'étant pas fait pour porter plus de deux bébés, si la patiente en porte plus de deux voire 3, 4, voire 9 comme la Malienne qui fait l'actualité, il y a des risques », affirme le Docteur Diop.

Lors d'une grossesse multiple, le corps de la mère est extrêmement sollicité par la gestation et cette exigence augmente à mesure qu'augmente le nombre de bébés attendus.

Il y a chez la mère un risque plus élevé d'hypertension, de pré éclampsie, d'anémie et de diabète gestationnel, et des hémorragies du postpartum.