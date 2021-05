Coupures de courant : les délestages "électrisent" l'humour des internautes ivoiriens et congolais

Crédit photo, Twitter Légende image, La "lampe tempête" est devenue l'emblème du ras le bol des congolais confronté aux fréquentes coupures d'électricité.

Mèmes Internet, vidéos humoristiques et posts caustiques, les fréquentes coupures de courant qui pénalisent les habitants des principales villes du Congo et de Côte d'Ivoire alimentent l'humour et la dérision sur les réseaux sociaux.

La "lampe tempête" est devenue l'emblème du ras le bol des Congolais confrontés aux fréquentes coupures d'électricité.

Les Congolais apprennent à jongler pour mener leur vie entre deux coupures : repasser son linge, charger son téléphone, regarder le match de son équipe de football préférée...

Surnommé "papa molili" (Papa obscurité), "vieux délestage" ou kibwisa mpimpa ("celui qui fait tomber la nuit"), la photo de Jean Bruno Danga Adou, directeur général de la compagnie nationale d'électricité E2C, est devenu un mème Internet au Congo.

Les Congolais sont plongés dans le noir mais l'obscurité semble déployer la créativité et l'humour des internautes.

Ces nombreux "délestages" seraient dus à la croissance démographique et la modification du niveau de vie dans les deux grandes villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, selon Jean Bruno Danga Adou.

Il s'est excusé auprès des usagers pour les perturbations subies.

Contacté E2C n'a pas réagi.

Des coupures qui n'épargnent personne, même pas les membres du gouvernement, à l'instar du Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement, Thierry Moungalla.

Les "influenceurs" n'échappent pas non plus aux coupures intempestives.

Une page E2C satirique a été créée sur Facebook qui publie des messages dosés d'humour au second degré.

En Côte d'Ivoire également, les délestages récurrents sont devenus sujet de blague sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs jours, les grandes villes du pays sont touchées par de fréquentes coupures de courant.

Les chefs d'entreprise du pays se sont plaint auprès des autorités contre cette situation qui pénalise leurs activités.

Les autorités mettent en avant des pannes survenues dans la principale centrale thermique du pays et le bas niveau d'eau des barrages hydroélectriques dû au changement climatique.

Certains internautes ivoiriens se sont amusés à deviner les horaires de fourniture de service.

Délestron, un super-héros fictif, s'est donné pour mission : "je coupe le courant dans votre vie".

Le personnage a été inventé par le dessinateur de BD Charles Dadié en 2013.

A cette époque, la compagnie nationale d'électricité ivoirienne avait lancé une grande campagne de publicité où deux super héros apportaient de l'électricité aux populations.

Peu après cette campagne de communication, la Côte d'Ivoire était frappée par des coupures d'électricité.

"Je me suis dit que c'est peut-être qu'il y a un autre super héros beaucoup plus fort que ces deux là qui les tient en respect et c'est comme ça que j'ai imaginé ce personnage Delestron, qui vient de délestage", raconte Charles Dadié.

"Delestron est ressuscité en fonction de l'actualité, quand il y a des coupures cela signifie qu'il a repris du service. En ce moment les coupures sont plus graves qu'en 2013, donc je me dis qu'il est parti se perfectionner dans la sous-région et qu'il est revenu beaucoup plus fort", ajoute-t-il.

"Delestron surfe sur l'actulité et met en avant de manière détournée le problème d'électricité avec humour et décontraction, cela permet de supporter avec beaucoup d'humour et de patience "à l'ivoirienne". Ce ras-le-bol des ivoiriens, ils ne peuvent l'exprimer directement vu le climat socio-politique actuel, ils ne peuvent que se réfugier dans l'humour pour essayer de supporter", explique-t-il.

Un album BD consacré aux aventures de Delestron sera publié prochainement sous forme de trilogie.

Pour l'heure, les ivoiriens continuent à prendre les choses avec le sourire.