Vaccins Covid-19 : pourquoi certains États africains ont des doses inutilisées ?

il y a 22 minutes

Quels pays disposent de vaccins non utilisés ?

La République démocratique du Congo, quant à elle, affirme ne pas pouvoir utiliser la plupart des 1,7 million de doses Oxford-AstraZeneca qu'elle a reçues dans le cadre du programme mondial Covax, destiné aux pays les plus pauvres.

Et la majeure partie de ce lot - dont la date d'expiration est le 24 juin - est maintenant envoyée au Togo et au Ghana, des pays qui ont déjà utilisé leur stock initial de vaccins.

Pourquoi les vaccins n'ont-ils pas été utilisés ?

Le vaccin Oxford-AstraZeneca peut être conservé en toute sécurité dans des conditions normales de réfrigération jusqu'à six mois après sa production.

Dr Edinam Amavi, responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins à l'OMS Afrique

Et, fin mars, un million de doses ont été vendues à l'Union africaine pour être distribuées à d'autres pays africains.

Certaines ont donc été réaffectées au Togo et au Ghana voisins.

Et d'autres ont même été envoyées en Jamaïque.

Selon l'OMS, seuls le Togo et la Gambie ont confirmé avoir utilisé toutes ces doses à la date de péremption.

Et l'on ne dispose pas actuellement d'informations sur ce qu'il est advenu des autres.

Quelles sont les causes des retards dans l'utilisation des vaccins ?

Le responsable des Centres de contrôle des maladies en Afrique, John Nkengasong, estime que les pays ont besoin d'un soutien accru pour augmenter le nombre d'agents de santé et obtenir des fournitures, telles que des équipements de protection individuelle.

Et ceux qui ont des vaccins dont la date de péremption approche ou est dépassée doivent contacter l'OMS ou les CDC d'Afrique.

"Le continent dans son ensemble sait comment vacciner et a vacciné pour d'autres maladies", dit-il.

"Mais la clé est de savoir comment passer à une autre échelle - et... à une autre vitesse", poursuit-il.

Pour compliquer encore les choses, le pays a suspendu le déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca à la mi-mars, en raison de problèmes de sécurité, et ne l'a repris que le 19 avril, soit plus d'un mois plus tard.