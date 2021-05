Comment une initiative nigériane forgée pendant la guerre produit des milliardaires

Légende image, Onyeka Orie dit qu'il ne s'attendait pas à recevoir un magasin

La communauté Igbo du Nigéria a la réputation d'être composée d'hommes d'affaires très prospères - en partie grâce à un programme d'apprentis géré par la communauté qui a émergé des ruines de la guerre, écrit Chiagozie Nwonwu de la BBC à Lagos.

Onyeka Orie, 28 ans, regarde en souriant l'image du bonheur dans sa boutique d'accessoires pour téléphones portables du tentaculaire Computer Village de Lagos au Nigéria.

Le magasin et tout ce qu'il contient lui avait été donné par son ancien patron après avoir travaillé pour lui sans salaire pendant plusieurs années alors qu'il apprenait le métier.

"J'ai servi mon oga [patron] pendant huit ans. Mon oga m'a donné ce magasin. J'avais dirigé le magasin pendant quatre ans avant qu'il ne me le donne. Je ne m'y attendais pas", dit M. Orie avec enthousiasme.

Fils d'agriculteurs du sud-est du Nigéria, il soutient qu'il avait peu de chances de sortir de la pauvreté car sa famille ne pouvait pas se permettre de lui donner l'éducation dont il avait besoin pour obtenir un bon emploi dans un pays où le chômage sévit, même parmi ceux qui ont un diplôme universitaire.

Ainsi, après le lycée, il a rejoint d'autres jeunes hommes Igbo pour apprendre un métier dans le cadre du système d'apprentissage appelé "Igba Boi" - une pratique où les jeunes, principalement des garçons, quittent leur famille pour vivre avec des hommes d'affaires prospères.

On attend des garçons qu'ils 'servent' leur patron, qu'ils fassent tout pour lui - y compris laver ses voitures et faire ses courses domestiques. En échange, les garçons acquièrent des compétences pratiques et apprennent à gérer une entreprise. Ils reçoivent également de la nourriture et un logement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les années 2000 ont vu une explosion du marché des téléphones mobiles au Nigeria et de nombreux échanges commerciaux au Computer Village de Lagos

Au terme d'une période convenue, leur patron leur donne des capitaux pour créer leur propre entreprise.

Le système d'apprentissage Igbo prend ses racines dans les années d'après-guerre civile au Nigéria, déclare Ndubisi Ekekwe, un professeur nigérian dont l'article sur le programme d'apprentissage devrait paraître dans le Harvard Business Review ce mois-ci.

Les Igbos, sortant de la défaite après la guerre civile de 1967-70, ont réussi à récupérer une partie importante de leur statut économique d'avant-guerre en seulement deux ans.

Ceci malgré la confiscation des comptes bancaires appartenant à de nombreux Igbos par le gouvernement nigérian. Il leur a ensuite donné seulement 20 £ (28 $) pour recommencer, tandis que d'autres ont vu leurs biens saisis par des voisins dans certaines régions du pays.

Le Peoples Club, un club social populaire formé dans la ville d'Aba en 1971, est également reconnu pour avoir lancé le programme d'apprentissage Igbo.

L'éthique du club, la philosophie Igbo de "onye a hana nwanne ya" (ne laissez pas votre frère derrière) est considérée comme un principe directeur du programme.

"Le Peoples Club était un mouvement socio-économique ... [qui] a conçu un modèle économique de la façon dont les Igbo pouvaient sortir des ruines de la guerre et a lancé un nouveau mouvement de survie", explique Benedict Okoro, fondateur de l'Odinala, la Fondation du patrimoine culturel. "C'est la genèse des Igba Boi dans la cosmologie Igbo."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le marché de l'Ariaria à Aba est populaire pour les produits fabriqués au Nigéria, dont certains sont exportés

Le système d'apprentissage s'adresse principalement aux garçons et aux jeunes hommes, car les familles ne sont généralement pas disposées à laisser leurs filles vivre avec un homme d'affaires pendant les cinq ans environ nécessaires pour apprendre un métier.

Au lieu de cela, les femmes apprennent généralement dans des entreprises établies où elles paient pour être apprentie pendant six mois à un an, tout en vivant toujours à la maison.

'Je n'ai rien reçu en 7 ans'

Dans une interview accordée à BBC Igbo en 2019, M. Maduka déclare que les 200 nairas (0,70 USD) que lui avait donnés son patron à la fin de son apprentissage en 1976 avaient jeté les bases de son empire commercial de plusieurs millions de nairas.

Légende image, Cosmas Maduka est l'un des produits à succès de ce programme

Le succès du programme est également visible dans les villes de l'est comme Onitsha, Aba et Nnewi, où les marchés tentaculaires attirent des commerçants de toute l'Afrique de l'Ouest.

Mais le système n'est pas sans critiques, car il s'appuie sur la bonne volonté de l'employeur pour s'occuper de l'apprenti à la fin de son service.

Ndubuisi Ilo, qui dirige maintenant un magasin de pièces automobiles prospère à Ladipo, à Lagos, dit qu'il n'a rien reçu après avoir servi son patron pendant sept ans.

"Mon patron m'a appelé un jour et m'a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de me [payer]. Il a prié pour moi et m'a demandé de commencer à me bouger. C'était très difficile au début et j'ai même dû dormir dans des voitures, mais maintenant je m'en souviens et je souris", dit-il.

Néanmoins, il ne considère pas son apprentissage comme une perte de temps, car il a utilisé les connaissances acquises pour se lancer dans le commerce.

"Certains hommes d'affaires ne veulent pas respecter l'accord en raison du montant nécessaire à la création d'une entreprise pour un apprenti qui a terminé son apprentissage".

"Certains d'entre eux accusent les apprentis de vol ou autre chose et mettent fin à l'accord", déclare M. Ilo.

Les accords Igba Boi sont généralement verbaux et lorsqu'un homme d'affaires ne les respectent pas, les apprentis ont peu d'options de réparation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe de solides liens de parenté parmi les Igbo et certains désaccords sont résolus lors de réunions de village comme celle-ci

Étant donné que de nombreux hommes d'affaires sont des parents, la famille élargie essaie généralement de jouer un rôle de médiateur dans tout différend et, en cas d'échec, le village ancestral de l'une ou des deux parties intervient et tente de résoudre le problème.

Parfois, les problèmes sont résolus à l'amiable, d'autres fois ils ne le sont pas, laissant l'apprenti se débrouiller seul après des années de travail gratuit.

'Un exemple pour l'Afrique'

La fondation de M. Okoro cherche à institutionnaliser le programme Igba Boi pour minimiser le risque de non-respect des accords par des personnes.

"Un système institutionnalisé bénéficierait du soutien de la loi et ne serait pas seulement quelque chose entre les commerçants et l'apprenti et sa famille", dit-il. "L'apprenti obtiendra même un certificat après son apprentissage."

M. Ekweke note qu'aider les concurrents potentiels va à l'encontre de la pensée capitaliste traditionnelle, mais cela va au cœur de ce système, qui semble généralement bien fonctionner pour toutes les parties concerné

" [L'économiste] Adam Smith pense que réussir dans les affaires implique de faire sortir vos concurrents, mais ce système est axé sur le fait d'attirer plus de personnes dans l'entreprise", dit-il.

Dans le prochain numéro de la Harvard Business Review, il dit vouloir "présenter le système d'apprentissage Igbo [IAS] comme une thèse pour le monde alors que la conversation se poursuit sur le capitalisme des parties prenantes, et pas seulement sur le capitalisme des actionnaires".

'Mieux qu'un diplôme universitaire'

Les données actuelles sur le chômage au Nigéria brossent un tableau désastreux - 33 % des personnes à la recherche d'un emploi n'en trouvent pas. Beaucoup d'entre eux sont des diplômés universitaires.

M. Orie affirme que sa situation financière est meilleure que celle de bon nombre de ses pairs qui ont poursuivi leurs études universitaires.

Il a également commencé à penser à prendre un jeune homme du village sous sa direction, un acte qui est au cœur du système.

Beaucoup de ses pairs embauchent maintenant des vendeurs pour gérer leurs magasins, plutôt que d'utiliser le système Igba Boi.

Cependant, M. Ilo dit que l'avenir du système qui l'a aidé ainsi que des millions d'autres hommes d'affaires est un système sûr.