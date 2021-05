Qu'est-ce que l'Aïd el-Fitr et quand cette fête est-elle célébrée ?

By Nabihah Parkar

BBC News

il y a 27 minutes

Crédit photo, PA Media Légende image, Fêter l'Aïd à Birmingham, 2019

Des millions de musulmans du Royaume-Uni et du monde entier sont sur le point de célébrer la fête de l'Aïd al-Fitr.

L'Aïd, comme on l'appelle communément, est l'une des plus grandes célébrations du calendrier musulman.

Qu'est-ce que l'Aïd al-Fitr ?

L'Aïd a lieu à la fin du Ramadan, un mois de prière et de jeûne.

Le nom "Eid al-Fitr" se traduit par "la fête de la rupture du jeûne".

Comme le début du Ramadan, l'Aïd commence avec la première observation de la nouvelle lune.

Pour la plupart des musulmans du Royaume-Uni, ce sera le soir du 12 mai.

Crédit photo, PA Media Légende image, Prières de l'Aïd à Bradford, 2020

Que se passe-t-il pendant l'Aïd ?

De nombreux musulmans assisteront aux prières de l'Aïd dans leur mosquée, tôt le 13 mai.

Au Moyen-Orient, elles ont lieu juste après la prière du matin du Fajr. Au Royaume-Uni, elles ont lieu à tout moment à partir de 7 heures du matin.

La tradition veut que l'on porte des vêtements neufs et que, sur le chemin de la mosquée, on mange quelque chose de sucré, comme une datte, et que l'on récite une petite prière appelée takbeer.

Avant les prières de l'Aïd, les musulmans sont également tenus de verser un montant à une œuvre de charité par foyer, appelé Zakaat-al-fitr, pour aider à nourrir les pauvres.

De nombreuses personnes prennent de grands repas avec leurs amis et leur famille, et échangent de l'argent et des cadeaux - dans de nombreux pays, l'Aïd al-Fitr est un jour férié.

Pour souhaiter bonne chance à quelqu'un pendant l'Aïd, la salutation est "Eid Mubarak".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Célébrations de l'Aïd dans le sud de Londres, 2016

Qu'est-ce que le ramadan ?

Le ramadan est le nom arabe du neuvième mois du calendrier islamique.

Il est considéré comme l'un des mois les plus sacrés de l'islam.

C'est également l'un des cinq piliers de l'islam. Il s'agit de cinq principes qui, selon les musulmans, sont des actes obligatoires ordonnés par Dieu.

Les musulmans pensent que certains des premiers versets du livre saint de l'islam, le Coran, ont été révélés au prophète Mahomet pendant le mois de Ramadan. La récitation du Coran est particulièrement importante à cette époque.

Le jeûne est considéré comme un acte de culte, qui permet aux musulmans de se sentir plus proches de Dieu et de renforcer leur santé spirituelle et leur autodiscipline.

Les musulmans prennent un repas matinal avant l'aube, appelé suhoor ou sehri.

Ils rompent leur jeûne après le coucher du soleil pour le repas du soir, appelé iftar ou fitoor.

Le Ramadan est également une période où les musulmans sont encouragés à faire des dons aux œuvres de charité, à renforcer leur relation avec Dieu et à faire preuve de bonté et de patience.

Au cours du mois, les croyants se rendent également à la mosquée pour une prière nocturne supplémentaire appelée Taraweeh. Cette prière n'a lieu que pendant le Ramadan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Prières de Taraweeh dans une mosquée du Caire.

En quoi le ramadan a-t-il été différent cette année ?

C'est le deuxième Ramadan à tomber pendant la pandémie de coronavirus.

Pour les musulmans du Royaume-Uni, tout comme pour leurs coreligionnaires du monde entier, cela signifie une nouvelle année de changements dans les pratiques traditionnelles.

Le repas de l'iftar est habituellement partagé avec la famille et les amis. En raison du confinement, ces réunions ont été restreintes une fois de plus.

Cependant, alors que la mixité entre les ménages était interdite pendant le Ramadan en 2020, cette année, la fête a coïncidé avec l'assouplissement de certaines règles de confinement en Angleterre.

Jusqu'à six personnes ou deux ménages peuvent actuellement se réunir en plein air ou dans un jardin privé. Les restaurants peuvent également servir des repas en plein air.

Pour ceux qui n'ont pas pu se réunir, de nombreux iftar virtuels et conférences islamiques en ligne ont eu lieu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un petit repas d'iftar à Londres, en 2020 - le confinement a rendu impossible les grands rassemblements.

Qu'est-ce qui a changé d'autre ?

Autre changement par rapport à 2020 : les mosquées sont ouvertes dans tout le Royaume-Uni et peuvent accueillir les prières de Taraweeh le soir.

Les mosquées d'Angleterre demandent aux fidèles de se couvrir le visage, d'apporter leur propre tapis de prière et de respecter la distance sociale.

De nombreuses mosquées ont également réduit la durée des prières afin de minimiser le temps passé en congrégation.

Le calendrier islamique suit le calendrier lunaire de 12 mois.

Le mois de Ramadan est le neuvième de l'année et l'Aïd est célébré au début du dixième mois, Shawwal.

Chaque mois commence par l'observation du nouveau croissant de lune et dure 29 ou 30 jours.

Autrefois, cette observation se faisait à l'œil nu, mais depuis quelques années, on utilise des télescopes et la technologie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le début du Ramadan l'année dernière à Delhi, en Inde

Les pays musulmans sont répartis sur une vaste zone géographique, de l'Indonésie au Maroc, ce qui signifie que certains musulmans peuvent voir la nouvelle lune plus tôt que d'autres.

"Traditionnellement, la Mecque (Arabie saoudite) était le centre d'observation de la lune", explique le professeur Muhammad Abdel Haleem, du Centre d'études islamiques de la SOAS (School of Oriental and African Studies) de Londres.

"Parfois, même au Moyen-Orient, les pays voisins disent avoir vu la lune à des dates différentes", ajoute-t-il.

Le calendrier lunaire est plus court d'environ 10 jours que le calendrier occidental, ce qui signifie que le Ramadan commence chaque année environ 10 jours plus tôt.

Qui peut jeûner pendant le Ramadan ?

Le jeûne ne doit être pratiqué que par des personnes en bonne santé.

Certains musulmans en sont exemptés :

- Ceux qui sont malades et dont la santé sera affectée par le jeûne.

- Les enfants - bien que certains puissent commencer à pratiquer le jeûne dès leur plus jeune âge

- Les femmes enceintes et celles qui allaitent

- Les femmes en période de menstruation

- les voyageurs.

Qu'est-ce que l'Aïd al-Adha ?

Bien que l'Aïd al-Fitr soit devenu un événement bien connu au Royaume-Uni, ce n'est pas la seule célébration de l'Aïd dans le calendrier islamique.