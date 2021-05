Boko Haram : six raisons pour lesquelles ses combattants ne sont pas vaincus au Nigéria

La phrase selon laquelle le groupe militant nigérian Boko Haram est "techniquement vaincu" sonne de plus en plus creux.

Sept mois après le début de son premier mandat en 2015, le président Muhammadu Buhari a lancé cette expression, mais le groupe et ses ramifications n'ont jamais disparu.

L'armée a réussi à reprendre des territoires et à déloger les combattants de certains de leurs repaires. Mais un récent pic de violence meurtrière, concentré dans le nord-est, où le groupe islamiste a commencé son insurrection en 2009, a conduit beaucoup de gens à se demander ce qui est à l'origine de l'échec des autorités.

Selon une estimation, il y a déjà eu cette année près de 100 attaques contre des cibles civiles et militaires. Des centaines de personnes ont été tuées et les armes, la nourriture et les médicaments ont tous été pillés.