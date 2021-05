Job Maseko: le héros sud-africain de la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas obtenu la plus haute distinction militaire

Le héros sud-africain de la Seconde Guerre mondiale, Job Maseko, s'est vu refuser, selon certains militants, la plus haute distinction militaire parce qu'il était noir, et sa famille a fait une pression pour lui obtenir l'honneur posthume.

Une décennie plus tôt, alors qu'il était prisonnier de guerre, il a utilisé un explosif improvisé pour faire sauter un cargo allemand amarré à Tobrouk, en Libye.

Une fois de retour en Afrique du Sud, son traitement, comparé aux anciens combattants blancs, reflétait les politiques racistes de l'époque - et certains pensent que cela s'étendait à la façon dont il a été honoré pour son acte de bravoure.

Il a reçu la médaille militaire 'pour une action méritoire et courageuse', mais Bill Gillespie, qui pense qu'on l'a empêché de recevoir la Croix de Victoria (VC), la plus haute distinction, fait campagne pour renverser la situation.

'Tristesse et fierté'

"Je suis très fier de ce qu'il a fait, mais en même temps, il y a du chagrin. S'il était un soldat blanc, nous pensons qu'il aurait reçu la distinction [la plus haute]", a déclaré sa nièce Jennifer Nkosi Maaba à la BBC en déposant des fleurs sur sa tombe.

Environ 80 000 Sud-Africains noirs ont servi dans le Native Military Corps (NMC). Après la guerre, ils ont reçu des vélos et des bottes, et parfois un costume, en guise de récompense. Les soldats blancs ont reçu un logement et des terres.