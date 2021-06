Les infections de l'oreille chez les enfants expliquées en cinq points

Crédit photo, Juan Haro Légende image, L'otite moyenne aigue est la plus courante chez les enfants

De quoi s'agit-il?

L'otite est une infection de l'oreille. Sous différentes formes, les otites sont causées par des microbes, des bactéries et même des champignons. Elles touchent autant les enfants que les adultes mais se manifestent sous différentes formes. Les virus et bactéries se développent dans la structure nasale et migrent vers le haut rejoignant les oreilles.

Symptômes

La douleur est le signe le plus courant et perceptible des otites chez les enfants. Généralement la maladie évolue de façon bénigne et sont soignées avec un traitement symptomatiques souligne Dr Cheril Ngasolal, médecin tchadienne.

L'otite moyenne aiguë est la plus courante chez les enfants. Elle se manifeste par la collection du liquide jaunâtre dans l'oreille interne qui peut se surinfecter et migrer vers d'autres organes entrainant des complications telles que la méningite purulente. C'est la forme la plus redoutée par les pédiatres et les médecins selon Dr Ngasolal.

Crédit photo, Dr Cheryl Ngasolal Légende image, Les enfants exposés au tabagisme passif sont plus vulnérables aux otites moyennes aigues

L'Organisation mondiale de la santé classe les otites moyennes chroniques chez l'enfant comme une cause fréquente de déficience auditive et de de surdité acquises.

Cible et facteurs de risque

Les enfants de zéro à cinq (5) voire huit (8) ans sont les plus exposés aux otites surtout ceux qui font des rhumes à répétition et de façon chronique. Plus particulièrement, les enfants malnutris et ceux dont le système immunitaire est déficient sont encore plus vulnérables que les autres au risque de complications des otites.

Plusieurs experts soulignent le lien entre le tabagisme passif et l'otite chez l'enfant. L'organisation Mondiale de la santé estime que "le tabagisme des parents provoque des otites moyennes chez les enfants de moins de deux ans qui sont exposés à la fumée secondaire à domicile.

Prévention

L'allaitement maternel est un allié dans la prévention de l'otite et d'autres maladies infantiles selon Dr Cheryl Ngasolal. L'enfant allaité reçoit les nutriments nécessaires pour le développement de son système immunitaire. Les parents doivent veiller aux règles d'hygiènes dans le milieu où évolue l'enfant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le nettoyage abusif des oreilles des enfants est dangereux

Contrairement aux idées reçues, il faut éviter de nettoyer les oreilles des enfants indique Dr Cheryl Ngasolal. Elle recommande de privilégier les solutions médicales en lieu et place des tiges coton qui mal utilisées peuvent blesser le tympan de l'enfant.

Le calendrier vaccinal de l'enfant doit également être à jour.

