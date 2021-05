Droits de tirage spéciaux : que signifient-ils et pourquoi étaient-ils au cœur du sommet de Paris?

Une trentaine de dirigeants africains et européens se sont réunis mardi à Paris avec les grandes organisations économiques internationales, pour réfléchir aux moyens de financer la relance économique des économies africaines au sortir de la pandémie de Covid-19.

L'idée d'une émission globale de DTS de 650 milliards de dollars par le FMI est soutenue par la communauté internationale depuis plusieurs mois. Ces DTS doivent être répartis en fonction des quote-parts de chaque pays au FMI: le plus gros va donc aux pays les plus riches. Sur le papier, l'Afrique ne bénéficierait que de 34 milliards de dollars.

Emmanuel Macron dit espérer un "accord politique" au sujet des DTS soit au prochain sommet du G7, soit à celui du G20, soit entre juin et octobre. Le défi sera de convaincre les États-Unis qui sous l'administration Trump s'y étaient opposé. Mais la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s'est déclarée favorable à une redistribution des DTS dans un communiqué, sous réserve que l'usage des fonds soit "transparent et responsable".

Le FMI qui est à l'origine de cet outil le définit comme un avoir de réserve international créé en 1969 pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. Le DTS est l'unité de compte du FMI et de quelques autres organisations internationales.

Le droit de tirage spécial n'est pas une monnaie mais il joue certaines fonctions de la monnaie comme par exemple la fonction d'unité de compte affirme le professeur Babacar Sene, enseignant à la faculté des science économiques et de gestion de l'UCAD.

"Les banques centrales qui reçoivent ces DTS là vont les convertir en devises pour pouvoir rembourser plus facilement le service de la dette extérieure et assurer le commerce international. C'est un outil utilisé en général par le Fond monétaire international lorsque des pays sont à court de liquidité par exemple" ajoute l'économiste sénégalais.

A ce jour, il manque à l'Afrique près de 300 milliards de dollars pour couvrir ses besoins massifs en investissement dans les infrastructures , dans la santé etc., selon le Fonds monétaire international.

La problématique de la conditionnalité de la dette

Les dirigeants africains ont eux insisté sur la nécessité de soutenir le secteur privé africain, et de sortir d'une logique d'assistance publique internationale conditionnée à de dures réformes. Macky Sall a en particulier dénoncé le cadre "convenu" des contraintes budgétaires imposées aux pays africains, qui brident leur capacité d'investissement.

Oxfam a exigé aussi du FMI et de la Banque mondiale qu'ils renoncent aux "conditionnalités fiscales injustes ou régressives dans le cadre de leurs prêts et programmes". Selon l'ONG, l'institution basée à Washington a par exemple exigé du Nigeria une hausse de la TVA pénalisante pour les ménages les plus pauvres.