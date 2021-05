L'application payante qui vous permet de contrôler la vie d'une autre personne

Will Smale

Business reporter, BBC News

il y a 37 minutes

Crédit photo, Brandon Wong Légende image, Brandon Wong permet à ses abonnés sur l'application de médias sociaux NewNew de voter sur plusieurs aspects de sa vie quotidienne.

Et si vous pouviez contrôler plusieurs aspects de la vie d'une autre personne ? Une nouvelle application payante vous en offre la possibilité.

Récemment, lorsque l'écrivain Brandon Wong n'a pas pu décider des plats à emporter à commander un soir, il a demandé à ses abonnés sur l'application de réseaux sociaux NewNew de choisir pour lui.

Ceux qui voulaient s'impliquer dans le dilemme du dîner ont payé 5 $ pour voter dans un sondage, et le verdict de la majorité était qu'il devrait opter pour de la nourriture coréenne, c'est donc ce qu'il a acheté.

"Je ne pouvais pas choisir entre le chinois ou le coréen, donc c'était très utile", déclare M. Wong, 24 ans, qui vit à Edmonton, au Canada. "J'ai également utilisé les sondages NewNew pour décider quels vêtements je devrais porter ce jour-là, et plein d'autres choix personnels".

"Je me suis inscrit en mars et je publie [des sondages] trois ou quatre fois par semaine. J'ai maintenant plus de 1 700 votes au total".

NewNew est le fruit de l'entrepreneur Courtne Smith, basé à Los Angeles. L'application, qui en est encore à sa phase 'bêta' ou pré-version, se décrit comme "un marché boursier humain où vous achetez des actions dans la vie de vraies personnes, afin de contrôler leurs décisions et d'en observer le résultat".

Crédit photo, NewNew Légende image, NewNew est dirigé par l'entrepreneur Courtne Smith, qui a passé les deux dernières années à développer l'idée

Pour beaucoup d'entre nous, cela semble un peu inquiétant, mais la réalité est en fait beaucoup moins alarmante. Il s'adresse à ce qu'il appelle des 'créateurs' - écrivains, peintres, musiciens, créateurs de mode, blogueurs, etc.

Il est conçu pour leur permettre de se connecter beaucoup plus étroitement avec leurs fans ou abonnés qu'avec d'autres services de réseaux sociaux et, surtout, de monétiser cette connexion.

Lorsqu'un supposé créateur crée un compte NewNew et attire des abonnés, il est encouragé à leur demander via des clips vidéo de voter sur des aspects de leur travail et de leur vie personnelle.

M. Wong, qui écrit de la fiction sur le site Web et l'application Wattpad, a également utilisé les votes NewNew pour décider du genre d'écriture, ainsi que des noms de personnages et des développements de l'intrigue.

Chaque fois qu'un vote est émis, le créateur reçoit l'argent moins la commission non divulguée de NewNew.

Le créateur pose la question et un choix de deux réponses. Leurs abonnés ont le droit de voter et peuvent payer pour le faire autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils ne récupèrent pas leur argent, quel que soit le résultat.

En plus de voter, les abonnés peuvent également payer un supplément - à partir de 20 $ - pour demander à un créateur de NewNew de faire quelque chose de leur choix, comme nommer un personnage dans un livre après eux. Mais le créateur peut rejeter toutes ces "offres", et dans ce cas, le suiveur n'est pas tenu de payer.

Crédit photo, NewNew Légende image, Les créateurs publient leurs sondages via des clips vidéo

Alors que d'autres applications telles que Wishbone demandent aux membres du public de voter sur des choses, NewNew dit que ce qu'elle offre - la possibilité de payer pour voter sur des aspects du travail et de la vie personnelle d'une personne - est unique.

Mais NewNew, qui a été lancé il y a seulement deux mois et compte actuellement moins de 100 créateurs à bord, aura-t-il un attrait de masse ? L'expert en réseaux sociaux Matt Navarra dit qu'il n'est pas sûr.

"NewNew c'est un peu comme si TikTok rencontrait l'émission de télé-réalité Big Brother, et qu'ils avaient un bébé ; les deux seraient extrêmement populaires", dit-il.

"Cependant, cela semble un peu astucieux, et je me demande si la valeur de la nouveauté sera de courte durée. Pourtant, si le choix de la tenue qu'un inconnu porte donne un buzz à la génération Z, alors cela pourrait devenir quelque chose".

La cofondatrice et directrice générale, Mme Smith, une Canadienne, a de grands projets pour NewNew et a des soutiens de poids. Les investisseurs incluent Peter Thiel, le cofondateur milliardaire de PayPal, et la première personne extérieure à mettre de l'argent sur Facebook.

Parmi les autres actionnaires de l'entreprise figurent le principal fonds d'investissement technologique américain Andreessen Horowitz et l'acteur hollywoodien Will Smith (sans lien avec Courtne). Snapchat a également apporté un support technique.

"NewNew offre une répartition bénéfique dans les deux sens", déclare Mme Smith. "Cinq dollars, c'est une petite somme à payer pour s'amuser et obtenir une récompense".

"[Par exemple], sachant que votre vote signifiait que l'un de vos artistes préférés peint une œuvre d'art en bleu et rose serait une chose vraiment cool pour beaucoup de gens. Et pour le créateur, vous créez une communauté de personnes qui sont tellement en phase avec ce que vous faites".

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'acteur Will Smith est un investisseur

"Donc, lorsque vous serez prêt à vendre un livre ou une œuvre d'art, ils seront là pour vous aider à le promouvoir, parce que, techniquement, ils ont aidé à le faire à leur manière".

Alors que de nombreuses personnes pourraient se demander à quel point il est 'bénéfique' pour les adeptes de voter sur des aspects de la vie quotidienne d'un créateur, Mme Smith ajoute que cela ne fait que renforcer davantage le lien entre les deux parties. "Plus les questions sont banales, plus vous vous intéressez à la personne. Cela crée du lien".

Mme Smith travaille sur NewNew depuis deux ans. L'idée s'est développée à partir d'une application précédente qu'elle a mise en place appelée Surprize. Cela demandait aux membres du public de voter sur les prix à donner aux concurrents.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Courtne Smith a travaillé pour le rappeur Drake pendant plus d'une décennie

Avant de devenir entrepreneure, elle a passé plus de 10 ans à travailler pour le rappeur canadien Drake, d'abord en tant qu'assistante, puis en tant que membre de son équipe de direction. Ils ont tous deux grandi à Toronto et assure dit qu'il suit le développement de NewNew.

Le psychologue d'affaires Stuart Duff, associé de la société britannique Pearn Kandola, affirme que NewNew semble amusant et devrait "créer des liens spéciaux entre les créateurs et leurs adeptes". Mais il ajoute que dans de rares cas, certaines obligations peuvent devenir malsaines.

"Il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu'un créateur décide d'aller de plus en plus loin pour attirer les votes de ses abonnés, aboutissant à des scénarios potentiellement autodestructeurs ou humiliants", dit-il.

Crédit photo, André Patrick Légende image, André Patrick suit un certain nombre de personnes sur NewNew et dit "qu'on se sent plus proche d'eux"

Une porte-parole de NewNew a déclaré que la société "se réserve le droit de supprimer et d'interdire complètement toute personne et son contenu s'ils vont à l'encontre des directives".

Elle ajoute : "La sécurité de toutes les personnes sur la plate-forme est une priorité absolue pour nous. La société examine tout le contenu publié en interne via l'IA pour signaler tout contenu inapproprié."

André Patrick, âgé de 34 ans de Toronto, est un adepte de NewNew. Il dit qu'il s'est initialement inscrit pour pouvoir interagir avec un streamer vidéo qu'il aimait.

"NewNew est une nouvelle façon cool de se sentir plus proche d'une personne, et cela montre aux gens une autre facette que l'on ne voit pas toujours", dit-il.

NewNew pourrait-elle devenir la prochaine grande nouveauté des réseaux sociaux ? Des milliers, voire des millions d'entre nous commenceront-ils à voter sur ce que notre romancier ou musicien préféré mange à dîner ?