Cheveux gris: la nouvelle tendance au Ghana

il y a 20 minutes

Non, je ne suis pas passée sous le couteau du chirurgien plasticien pour resserrer mes rides, ni tenté un traitement au Botox.

Au lieu de cela, je me promène avec mes cheveux gris - plutôt blancs en fait.

Il fut un temps où il était possible de déterminer l'âge d'une femme ghanéenne par la façon dont elle portait ses cheveux.

La fin des cheveux gris

Les garçons et les hommes ont gardé les cheveux courts, l'époque des coiffures 'afro' étant une exception, bien sûr.

Je ne suis pas tout à fait sûre de savoir quand la teinture pour cheveux noirs a été introduite dans la société ghanéenne - dans les années 1950, j'ai entendu dire - mais c'est arrivé. On lui a donné le nom de 'yoomo b3 Ga', ou en abrégé 'yoomo', qui est le mot pour une vieille femme dans la langue Ga du Ghana.

Cette phrase indiquait certainement la nature fondamentale de l'entrée de la teinture dans la mode et la culture ghanéennes.

Le trait le plus distinctif d'une personne âgée, après tout, avait été les cheveux gris ou blancs, mais maintenant, grâce à la teinture, il n'y avait plus de vieille femme dans la capitale du Ghana, Accra.

De là, le colorant a trouvé son chemin dans tous les coins et recoins du pays, et l'enthousiasme avec lequel "yoomo" a été embrassé était vraiment remarquable.

Une ''solution plus simple'' au vieillissement

Il faut dire que l'enthousiasme pour éradiquer les cheveux gris ne se limitait pas aux femmes âgées. Peu à peu, les hommes l'ont également repris et finalement on. Ne pouvait plus personne aux cheveux gris, hommes ou femmes, quel que soit leur âge.