Transition au Tchad: six faits marquants depuis le décès d'Idriss Déby

il y a 33 minutes

Militaire de carrière et considéré comme un autocrate par certains, il était vu comme un rempart contre le terrorisme et l'instabilité dans le Sahel par ses alliés français.

Funérailles nationales

"Prise de pouvoir" du Conseil militaire de transition

Le CMT dissout l'Assemblée nationale de même que le gouvernement et abrogé la Constitution, avant de proclamer Mahamat Déby, président de la République pour une période de "transition" de 18 mois, au terme de laquelle la junte a promis des "élections libres et transparentes".

Silence de la communauté international sur le coup de force du CMT

Aux lendemains de la "prise du pouvoir" par le CMT, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer un coup de force militaire.

L'opposition et la société civile parlent de "coup d'Etat institutionnel" et dénoncent ce qui leur apparait comme une façon de perpétuer une "dynastie" après 30 ans de pouvoir d'Idriss Déby Itno. Mais en dehors du pays, c'est l'omerta. Point de condamnation de ce que beaucoup considèrent comme un coup de force.

La France qui avait fermement condamné le coup d'Etat au Mali et réclamé la restitution du pouvoir aux civil indique sobrement cette fois ci avoir "pris acte" des conditions dans lesquels la transition commence, et qu'elle espère une transition pacifique vers "une gouvernance civile stable et que la transition militaire sera la plus brève possible", selon le porte-parole du gouvernement.