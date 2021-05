Ceuta et Melilla : l'histoire des deux dernières enclaves "espagnoles" d'Afrique du Nord

Crédit photo, Getty Images Légende image, Soldat espagnol gardant un groupe d'immigrants qui sont entrés à Ceuta

Des milliers d'immigrants ont récemment pris d'assaut les murs de Ceuta qui n'était que le dernier maillon d'une longue série de nombreuses tentatives d'immigration vers les pays européens à travers les enclaves de Ceuta et Melilla, soumises à l'administration espagnole dans les territoires du Maroc.

Quelle est l'histoire des villes de Ceuta et Melilla?

Légende image, Ceuta et Melilla

L'histoire de la chute des deux villes commence avec l'affaiblissement de l'émirat de Beni Al-Ahmar à Grenade au XVe siècle après JC, si bien que les Portugais occupent Ceuta en 1415, puis Melilla tombe entre les mains des Espagnols en 1497, et Ceuta est restée sous occupation portugaise jusqu'en 1580 lorsque l'Espagne a annexé le Royaume du Portugal.

Ceuta

Ceuta est située sur la côte marocaine à l'entrée de la Méditerranée au détroit de Gibraltar, et a une superficie de 20 kilomètres carrés, et elle compte actuellement 77 mille personnes. En raison de son emplacement stratégique, il a été contrôlé par les Romains en 42 après JC, et environ 400 ans plus tard, les Vandales ont expulsé les Romains de la ville. Plus tard, elle fut dominée par les Byzantins, puis les Goths d'Espagne.

Ceuta était la base de l'invasion islamique dirigée par Tariq ibn Ziyad de l'Espagne, lorsque son dirigeant gothique, Julian, a changé de position et a exhorté les musulmans à envahir l'Espagne. Après la chute du califat omeyyade, le chaos a régné jusqu'à ce que les Mourides en prennent le contrôle, et ils l'ont également pris comme base pour l'attaque de l'Andalousie en 1084.

Le changement de souveraineté sur la ville s'est poursuivi jusqu'à ce que les Portugais l'occupent en 1415, dirigés par le prince Henri la Mer, qui visait à éliminer l'influence des musulmans dans la région, puis la ville est devenue espagnole lorsque le roi d'Espagne, Philippe II, a assumé le trône du Portugal en 1580. Et après que l'Espagne eut reconnu l'indépendance du Portugal, par le traité de Lisbonne en 1668, ce dernier céda Ceuta à l'Espagne.

Après que le Maroc a obtenu son indépendance de l'Espagne et de la France en 1956, l'Espagne a conservé Ceuta, qui est une région autonome depuis 1995.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des centaines de migrants tentent chaque jour de traverser les barbelés qui séparent les enclaves de Ceuta et Melilla du Maroc

Melilla

Melilla est située dans l'est du Maroc, près de la frontière algérienne, au large de la côte sud de l'Espagne. Sa superficie dépasse 12 kilomètres carrés et compte actuellement 70 000 habitants. C'était à l'origine un château construit sur une haute colline, à 500 kilomètres de la côte espagnole, et il est donc plus influencé par la culture marocaine, et le nombre de Marocains qui y vivent est plus que ceux qui vivent à Ceuta.

Les forces espagnoles à Melilla ont été les premières à se rebeller contre le gouvernement de gauche à Madrid, pendant la guerre civile espagnole qui a éclaté en 1936 et a duré jusqu'en 1939.

Melilla est restée dans la province espagnole de Malaga jusqu'au 14 mars 1995, date à laquelle elle est devenue une région autonome.

Les musulmans des deux villes s'étaient révoltés en 1985 pour protester contre la «loi sur les étrangers», qui exigeait que tous les étrangers en Espagne fassent enregistrer leur nom auprès des autorités ou soient expulsés.

Le taux de chômage des Marocains dans les deux villes est de plus de 30%, ce qui est parmi les plus élevés d'Espagne. Les deux villes attirent également des milliers de marchands et d'ouvriers des terres marocaines qui traversent quotidiennement la frontière depuis le Maroc pour gagner leur vie dans ces deux enclaves.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La visite de l'ancien roi espagnol Juan Carlos à Ceuta a irrité le Maroc

Tentatives de restauration

Les Marocains ont tenté à plusieurs reprises de regagner les deux villes, et la plus importante de ces tentatives a été menée par Moulay Ismail au XVIe siècle après JC, la ville de Ceuta étant assiégée pendant longtemps, mais en vain. En 1774, Moulay Mohamed bin Abdullah a tenté d'assiéger la ville de Melilla sans pouvoir la libérer également.

Les tentatives des Marocains pour reprendre les deux villes se sont poursuivies au XXe siècle, et certaines sources historiques ont mentionné que le prince Muhammad bin Abdul Karim al-Khattabi, le chef de la révolution du Rif, était dans une position militaire qui lui a permis d'entrer à Melilla, mais il a refusé de le faire.

Depuis l'indépendance du Maroc vis-à-vis de la France et de l'Espagne, Rabat a revendiqué les villes de Ceuta et Melilla, ainsi que certaines petites îles au large des côtes africaines, comme les îles Jafariennes (Echarren en berbère ou Chfarinas en espagnol).

En 2002, l'armée espagnole a expulsé une force de police marocaine de l'île de Berjeel, en face de Ceuta, que les Marocains appellent l'île de Leila.

La visite de l'ancien roi espagnol Juan Carlos à Ceuta en novembre 2007 a provoqué la colère du Maroc et l'a incité à renouveler sa revendication de souveraineté sur les deux villes.

Cependant, en juillet 2015, le Premier ministre marocain de l'époque, Abdelilah Benkirane, a déclaré que le moment n'était pas encore venu d'exiger la restitution des villes de Ceuta et Melilla. Il a appelé les partis politiques à rester à l'écart de ce qu'il a décrit comme des offres politiques dans cette affaire, notant que l'Espagne est un partenaire économique important pour le Royaume.

Certains analystes ont estimé que la raison du changement de position de Rabat sur cette question est son incapacité à ouvrir deux fronts simultanément. Le premier au sud contre le Polisario et l'Algérie, et le second au nord contre l'Espagne.