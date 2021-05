Comment des scientifiques ont résolu le mystère d'une potion qui "créait des zombies" en Haïti

Crédit photo, Getty Images Légende image, Francina Illeus et Clairvius : deux personnes présumées mortes et enterrées qui réapparaissent des années plus tard dans leur communauté

En février 1980, un homme est entré dans le village de L'Estere, dans le centre d'Haïti, a abordé une paysanne nommée Angelina Narcisse et lui a dit qu'il était son frère Clairvius.

La dernière fois qu'elle avait vu ce frère, il était dans un cercueil, sur le point d'être enterré, il y a 18 ans.

Clairvius se présente en utilisant un surnom d'enfance que seuls les frères connaissent.

Il se souvient également de choses que personne en dehors de la famille ne peut savoir.

Ainsi, après avoir entendu son histoire, les membres de la famille se sont habitués à l'idée qu'un être cher était revenu dans le monde des vivants.

Le cas de Narcisse n'est que l'un des nombreux cas signalés en Haïti au cours du siècle dernier de personnes que l'on croyait mortes et enterrées et qui étaient ensuite réapparues, dans certains cas transformées, apparemment sans le vouloir, sous la forme de ce que la culture populaire appelle des "zombies".

L'affaire a déclenché une vaste enquête au début des années 1980, à laquelle ont participé des anthropologues, des biologistes et des scientifiques de divers domaines de la médecine aux États-Unis.

Le centre d'intérêt était une potion mystérieuse utilisée par les sorciers vaudous en Haïti pour mettre les gens dans un état semblable à la mort, puis les faire revivre.

Légende image, Narcisse prétend avoir été ressuscité la nuit de son enterrement et forcé de travailler sur le domaine d'un sorcier vaudou.

Les scientifiques pensaient que l'analyse de cette potion pourrait fournir de nouveaux indices sur le système nerveux, la possibilité d'une hibernation humaine et les traitements de maladies telles que la sclérose en plaques.

La différence entre le cas de Narcisse et d'autres rapports de zombies en Haïti est que sa mort avait été largement documentée.

Il a été admis à l'hôpital américain Albert Schweizer de Deschapelles en avril 1962, se sentant mal et crachant du sang.

Légende image, Narcisse réapparaît dans son village et s'approche de sa sœur, Angelina, 18 ans après avoir été enterré.

Les médecins n'ont pas pu établir de diagnostic, mais les dossiers indiquent que son état s'est aggravé et qu'il est mort trois jours plus tard, à l'âge de 43 ans.

Mort et enterré

Le certificat de décès, signé par un médecin américain et un médecin haïtien, indique que la cause est une hypertension maligne et un œdème pulmonaire.

Il a été enterré le jour suivant.

L'émission Newsnight de la BBC a consacré un long reportage à ce sujet en 1984.

Dans une interview accordée à l'émission, Narcisse a raconté comment il a pu entendre les médecins dire qu'il était mort et entendre sa sœur et d'autres membres de sa famille pleurer lors de ses propres funérailles.

Et il était incapable de bouger ou de parler. Il a dit se souvenir d'avoir été placé dans le cercueil, d'avoir été descendu et d'avoir été recouvert de terre.

Il a également senti un clou du cercueil percer sa joue, a-t-il dit, révélant une cicatrice.

Légende image, L'émission Newsnight de la BBC a envoyé une équipe à Haïti en 1983 pour faire un reportage sur la potion de "zombification"

La nuit, explique Narcisse, ils l'ont sorti du cercueil, l'ont ranimé avec une autre potion et l'ont emmené dans la ferme d'un sorcier vaudou (le vaudou est une religion locale, un syncrétisme de religions africaines et de catholicisme semblable au candomblé et à la santeria cubaine).

Le sorcier était le même homme qui, selon lui, avait secrètement administré la potion qui l'avait mis en état de mort.

La "zombification" de Narcisse aurait été une punition, selon les traditions vaudoues locales.

Légende image, Le certificat de décès de Clairvius Narcisse en 1962 a été signé par deux médecins.

Il avait été puni pour avoir refusé d'entretenir les enfants qu'il avait eus avec certaines femmes et pour avoir refusé de donner des terres à un frère dans le besoin.

Libération des "zombies

Le journaliste de Newsnight a également parlé aux habitants d'un village qui avaient assisté aux funérailles d'une femme nommée Francina Illeus en février 1976.

Des années plus tard, la police l'a trouvée errant dans les bois en 1982 et sa mère l'a reconnue grâce à une tache de naissance.

Francina avait reçu la même potion comme punition pour l'adultère.

Narcisse a raconté qu'il était retourné au travail après avoir été réanimé, mais qu'il était dans un état semi-catonique.

Dans cet état, il a été contraint de travailler pendant deux ans sur les plantations du sorcier.

Il a noté que "plus d'une centaine de 'zombies' comme lui" travaillaient dans ces plantations.

Jusqu'au jour où l'un des "zombies" a tué le sorcier.

Les "zombies" ont été libérés et Narcisse a erré dans le pays pendant encore 16 ans avant de revenir dans son village.

Légende image, Francina aurait été transformée en "zombie" pour avoir commis l'adultère

Le cas de Narcisse et les recherches menées par les scientifiques de la potion "zombifiante" ont été relatés dans le podcast de BBC News Brésil, "What a story !", présenté par Thomas Pappon.

Recherches scientifiques

L'histoire de Narcisse, publiée dans la presse locale, a attiré l'attention de Lamarque Doyon, directeur du centre Mars-Kline de psychologie et de neurologie de Port-au-Prince.

Doyon a interrogé Narcisse et sa famille et a acquis la conviction qu'il était bien celui qu'il prétendait être.

M. Doyon en a parlé à un collègue de New York, l'éminent scientifique primé Nathan Kline, que l'on dit être "le père de la psychopharmacologie" pour ses découvertes pionnières dans le traitement des maladies mentales telles que la schizophrénie et la dépression.

Convaincu du potentiel de la potion utilisée dans Narcisse, Kline convainc d'autres chercheurs aux États-Unis et collecte des fonds pour financer la recherche en Haïti.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les théories de Wade Davis sur la "zombification" ont divisé la communauté scientifique

L'homme choisi pour cette recherche était un jeune anthropologue et ethnobotaniste canadien du Harvard Botanical Museum, Wade Davis.

En 1982, il a passé plusieurs mois en Haïti à interroger des sorciers vaudous, à collecter des échantillons de la potion et de ses ingrédients, puis à les analyser à l'université de Harvard.

"Lorsque j'ai apporté le mélange, la première étape a été d'essayer d'identifier les différents ingrédients, entre les composants végétaux et animaux", a-t-il expliqué à Newsnight.

"Nous avons analysé les plantes au musée botanique, les animaux au musée de zoologie comparée. Et le composant qui s'est le plus distingué était un poisson de la famille des tétraodontides", a-t-il poursuivi.

"J'ai consulté trois experts pour savoir si ce poisson avait des caractéristiques particulières et les trois ont ri parce que ce poisson possède une neurotoxine extrêmement puissante dans sa peau, ses ovaires, ses intestins et divers organes internes, appelée tétrodotoxine, un anesthésique 160 000 fois plus puissant que la cocaïne", raconte Davis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le poisson-globe, très prisé au Japon, était l'un des seuls ingrédients communs aux différentes potions que Davies collectait en Haïti.

Ce poisson compte plus de 200 espèces, dont le poisson-globe, appelé ainsi parce qu'il gonfle son corps lorsqu'il se sent menacé.

C'était l'un des seuls ingrédients communs aux différentes potions que Davis avait collectées en Haïti.

Ce poisson est bien connu au Japon depuis plusieurs siècles, où il est appelé fugu, une friandise chère mais très prisée, au potentiel mortel.

"Parce que les Japonais mangent du poisson depuis tant d'années et parce que plusieurs soldats ont été empoisonnés pendant la Seconde Guerre mondiale, il existe dans le pays une vaste littérature biomédicale sur le sujet", a expliqué M. Davies.

"J'ai donc pu énumérer tous les symptômes typiques d'un empoisonnement à la tétrodotoxine. Et j'ai été frappé par le nombre de symptômes différents, plus de 20, qui correspondaient aux symptômes rapportés non seulement par Narcisse, mais aussi par les médecins qui l'ont soigné et les autres victimes de la potion."

Légende image, Pour Davis, l'effet de la potion dépend de qui la prend et de comment il la prend

"Plus tard dans cette littérature japonaise, nous trouvons des descriptions de cas qui étaient les mêmes que la "zombification" en Haïti. Des individus déclarés morts se réveillant à la morgue sept jours plus tard. Ou des morts qui se réveillent dans des wagons de marchandises en route pour la crémation", a ajouté M. Davis.

"Ils ont tous été victimes d'un empoisonnement au fugu" ..... Et il y a même eu des cas récents. L'été dernier, il y a eu le cas d'un homme qui s'est réveillé dans le cercueil et qui allait bien."

"Ils semblaient être morts"

Les échantillons ramenés d'Haïti ont été transportés à l'hôpital Columbia Presbyterian de New York, où ils ont été testés pour leurs effets cliniques sur des rats et des singes.

Le médicament a été appliqué directement sur la peau des animaux. Leon Roizin, professeur de neuropathologie à l'université de Columbia et coordinateur de ces tests, a indiqué à Newsnight qu'"au bout de six à neuf heures, les souris ont cessé de répondre aux stimuli oculaires, auditifs ou même à la douleur."

"Petit à petit, les animaux ont cessé de bouger. De loin, on aurait dit que les rats étaient morts ou dans le coma. Cependant, nous pouvions voir qu'ils respiraient et que leur cœur battait", dit-il.

"Et ils rétractaient leurs muscles lorsqu'ils étaient stimulés par des électrochocs sur les membres...". Certaines de ces souris sont restées dans cette situation jusqu'à 24 heures. Mais en fait, de loin, ils semblaient être comateux ou morts."

Chez les singes, qui sont beaucoup plus agressifs que les rats, le médicament a complètement changé le comportement des animaux en seulement une demi-heure.

Ils étaient dans une sorte de léthargie catatonique, conscients mais insensibles à la douleur.

Légende image, Leon Roizin de l'Université de Columbia : "de loin, les souris semblaient comateuses ou mortes".

Pour Wade Davies, le poisson n'est pas le seul élément qui joue un rôle important dans les histoires de "zombification" en Haïti.

Une autre est une plante de la famille du datura, traditionnellement utilisée par plusieurs peuples indigènes d'Amérique centrale.

La célèbre "herbe du diable", tirée du livre du même nom de Carlos Castañeda, est un datura.

Elle a des propriétés hallucinogènes, et l'intoxication avec la plante peut tout provoquer, des délires et des hallucinations à la désorientation, en passant par un comportement soumis et apathique.

Davis a rendu compte de ses découvertes et de ses expériences en Haïti dans le livre "Le Serpent et l'Arc-en-ciel", un best-seller en 1985, adapté au cinéma dans le film de Wes Craven de 1988 "Le Serpent et l'Arc-en-ciel" (traduit par "The Serpent and the Rainbow" ou "Curse of the Living Dead").

M. Davis est actuellement professeur d'anthropologie à l'université de Colombie-Britannique, auteur de plusieurs ouvrages sur les cultures indigènes et a été désigné comme l'un des "explorateurs du millénaire" par la National Geographic Society.

Crédit photo, Courtoisie Légende image, Un livre de Wade Davies a inspiré le film d'horreur de Wes Craven "Le serpent et l'arc-en-ciel" (1988).

Parallèlement, ses théories sur la composition de la potion et la "zombification" ont été largement critiquées et ont divisé les chercheurs.

Des scientifiques américains ont examiné les échantillons en 1986 et ont affirmé avoir trouvé des traces insignifiantes de tétrodotoxine et qu'il n'y aurait "aucune base factuelle" au rôle de la substance dans la "zombification".

En revanche, les scientifiques suisses ont identifié des quantités plus élevées dans les mêmes échantillons.

L'anthropologue estime que l'effet de la potion, comme celui d'autres drogues, dépend de la personne qui la prend et de la manière dont elle la prend.

Des facteurs tels que l'attente de l'action de la drogue et l'ensemble des croyances, des coutumes et de la pression sociale dans lesquelles l'individu est immergé ont un grand poids à cet égard.

Clairvius Narcisse, qui vit avec sa famille depuis son retour au village, est décédé en 1994 à l'âge de 72 ans.

* Ce texte est inspiré d'un épisode du podcast "What a story !" de BBC News Brazil.

