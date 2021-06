Planète : les humains pourraient-ils vraiment détruire toute vie sur Terre ?

Santhosh Mathew

BBC Future

il y a 8 heures

Crédit photo, Josua Marunduh/Getty Images

La tendance apparemment insatiable de l'homme à consommer modifie notre planète et la vie qui s'y trouve, mais pouvons-nous changer notre comportement ?

Parmi les nombreux risques de catastrophes mondiales connus de l'homme, certains sont plus couverts par les médias que d'autres.

Les impacts d'astéroïdes, les éruptions de supervolcans et le changement climatique ont tous reçu un traitement hollywoodien.

Et chacun de ces risques a eu un effet dévastateur sur la vie de notre planète dans le passé. Pourtant, à l'insu de beaucoup de gens, une nouvelle menace mondiale capable de détruire la vie elle-même se prépare dans l'ombre de notre quotidien.

Elle est motivée par l'immense désir humain de consommation matérielle. Et paradoxalement, c'est une conséquence de la vie humaine elle-même.

Regardez autour de vous - vous êtes inséparablement entouré d'objets matériels - qu'ils soient nécessaires ou non dans votre vie.

Pour chaque objet matériel que nous utilisons, il y a un réseau croissant d'actions mondiales qui dépouille lentement la santé émotionnelle de l'homme, épuise les ressources de la Terre et dégrade les habitats de notre planète.

Si rien n'est fait, la consommation humaine risque-t-elle de transformer la Terre en un monde inhabitable ? Avons-nous la force de nous arrêter avant qu'il ne soit trop tard ?

Une équipe de chercheurs de l'Institut des sciences Weizmann, en Israël, a récemment publié une étude qui compare la masse créée par l'homme - ou masse anthropique - à l'ensemble de la masse vivante, ou biomasse, sur le globe.

Ils ont révélé que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la première a dépassé la seconde ou est sur le point de le faire dans les années à venir.

L'étude de l'Institut Weizmann estime qu'en moyenne, chaque personne sur le globe produit désormais chaque semaine plus de masse anthropique que son poids corporel.

"La constatation que la masse anthropique, c'est-à-dire les substances fabriquées par l'homme, pèse désormais autant que tous les êtres vivants, et le fait qu'elle continue de s'accumuler rapidement, donnent une autre perspective claire de la façon dont l'humanité est désormais un acteur majeur dans le façonnement du visage de la planète", déclare le professeur Ron Milo, dont le laboratoire a mené cette étude.

"La vie sur Terre est affectée de manière quantitative majeure par les actions des humains".

Crédit photo, Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images Légende image, Notre espèce crée tellement de choses qu'elle empiète sur l'espace des autres créatures.

Cette révélation ne surprend pas ceux qui considèrent que l'homme a déjà inauguré une nouvelle époque géologique appelée l'Anthropocène - l'âge de l'homme, un terme popularisé par le chimiste Paul Crutzen, lauréat du prix Nobel.

Si le début exact de cette ère est discutable, il est indéniable que l'homme est devenu une force dominante sur cette planète, modifiant par ses actions toutes les autres formes de vie.

L'ampleur et la taille de la matière anthropique sont alarmantes. Prenons le cas du plastique : l'ère moderne du plastique n'est née qu'en 1907, mais aujourd'hui, nous produisons 300 millions de tonnes de plastique chaque année.

En outre, le fait que le béton soit, après l'eau, la substance la plus utilisée sur Terre dépasse l'entendement.

Le processus massif de géo-ingénierie initié par l'homme s'est accéléré lorsque des matériaux comme le béton et les granulats sont devenus largement disponibles.

Ces deux matériaux constituent une composante majeure de la croissance de la masse anthropique.

Même l'aventure humaine relativement récente de l'exploration spatiale, qui a commencé il y a environ 60 ans, déclenche un problème désastreux de déchets spatiaux.

Parallèlement, nous observons au hasard la fonte des calottes polaires, le dégel du pergélisol et l'augmentation des températures mondiales.

Alors, pourquoi cela s'est-il produit ? Les humains sont-ils génétiquement enclins à être matérialistes jusqu'à leur propre destruction ? L'accumulation de matière anthropique n'est-elle qu'une simple mesure de la capacité de destruction des humains ? Ou bien la nature donnera-t-elle aux humains les moyens de faire face à ce problème ? Il s'agit là de questions très controversées.

Bien qu'il soit prouvé que le matérialisme est appris et façonné par la culture, certains soutiennent que la sélection naturelle pourrait avoir prédisposé notre espèce à un désir d'accumulation de biens.

Nos biens peuvent nous offrir un sentiment de sécurité et de statut qui a sans doute joué un rôle plus important au début de l'histoire de l'humanité.

D'une certaine manière, créer de nouvelles choses est devenu un mot divin dans la psyché collective humaine. Il est présent dans toutes nos entreprises, des histoires anciennes aux salles de recherche et développement modernes.

"Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre..." dit le récit de la Genèse dans la Bible.

Les humains ont été conditionnés pour croire que créer quelque chose de nouveau est un but significatif de la vie et la seule façon de faire avancer leurs ambitions. Pourtant, nous oublions de mettre un plafond à l'utilisation.

Les limites de la science n'ont jamais été aussi évidentes lorsqu'on tente de résoudre cette énigme.

La dépendance à l'égard des seules solutions technologiques vertes est imparfaite, car l'accent est toujours mis sur les nouveaux produits et leur utilisation accrue, et non sur la modification des modes de vie ou des modèles commerciaux qui sont à l'origine du problème.

Même si nous parvenons à remplacer tous les véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles par des véhicules électriques, par exemple, les villes ont déjà du mal à libérer de l'espace sur les routes pour les voitures et les véhicules électriques ont leur propre empreinte sur les ressources mondiales en raison des matériaux nécessaires à leur construction.

"L'accumulation de la masse anthropique est également liée au développement urbain, ainsi qu'à ses implications environnementales associées, déjà observées dans le monde entier", explique Emily Elhacham, l'un des auteurs de l'étude de l'Institut Weizmann des sciences.

"J'espère que la sensibilisation favorisera un changement de comportement qui permettra de trouver un meilleur point d'équilibre. Chaque pas dans cette direction aura un effet positif."

Regardez l'empreinte carbone de nos gadgets, de l'internet et des systèmes qui les soutiennent.

Elle représente environ 3,7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et devrait doubler d'ici à 2025.

Il est possible de réduire les émissions en envoyant un courriel de moins ou en évitant de partager une photo inutile sur les réseaux sociaux.

Cela peut sembler une réduction insignifiante pour un seul individu, mais il suffit d'additionner des milliards de ces petits gestes.

Les grandes entreprises technologiques prétendent se mettre au vert ou se fixent des objectifs de neutralité carbone, mais elles encouragent rarement les gens à passer moins de temps sur les réseaux sociaux ou à commander moins de produits.

La publicité et les modèles de marketing véhiculent plutôt des messages puissants qui renforcent la devise : créer et consommer davantage.

Crédit photo, Noel Celis/AFP/Getty Images Légende image, Parmi les déchets que nous jetons, certaines espèces évoluent pour prospérer dans les environnements pollués que nous créons.

Ce matérialisme sauvage et irrationnel est aussi profondément ancré dans les traditions et les symboles culturels.

Aux États-Unis, Thanksgiving est suivi d'un autre carnaval appelé Black Friday. Pendant ce rituel, de longues files de clients envahissent les centres commerciaux et se blessent ou se piétinent souvent - mais les gens sont convaincus que l'effort en vaut la peine.

À l'ère de l'Anthropocène, les humains peuvent se sentir en droit de placer leurs espoirs dans la technologie pour régler tous les problèmes afin de pouvoir continuer à faire ce qu'ils font.

Face à l'accumulation de plastique à longue durée de vie dans l'environnement, par exemple, un élan d'innovation a donné naissance aux tasses à café biodégradables, aux sacs recyclables et aux pailles réutilisables.

Mais s'il est vrai qu'un modèle de croissance durable qui inclut notre environnement a un potentiel beaucoup plus important pour perdurer, nous avons besoin d'une approche différente de la durabilité qui s'attaque à notre consumérisme massif.

Le Covid-19 nous a rappelé à quel point la civilisation humaine est fragile et mal préparée, même face à des phénomènes connus comme une pandémie.

Il nous a également appris que le comportement humain peut être modifié par des actions mineures comme le port d'un masque pour atténuer l'intensité des tragédies mondiales.

L'approche passive de la prolifération de la masse anthropique n'est pas seulement due au manque de connaissances sur son impact, mais en général, elle est aussi liée à la tendance humaine à rejeter les faits qui ne correspondent pas à sa vision du monde.

Les humains sont naturellement enclins à ignorer les questions qui ne remettent pas en cause leur vie quotidienne ou celles qui diminuent leur confort.

En outre, les humains pourraient trouver un réconfort dans la pensée que la nature pourrait équiper les organismes pour survivre, quoi que nous fassions.

Il est vrai que l'évolution lente et progressive, de type darwinien, par la sélection naturelle est souvent dépassée dans certains environnements extrêmement pollués.

En 2016, une équipe de scientifiques au Japon a découvert une souche de bactéries provenant d'une installation de recyclage de bouteilles, capable de décomposer et de métaboliser le plastique.

D'un autre côté, cette découverte montre les moyens subtils et puissants par lesquels les actions humaines modifient la vie sur cette planète.

L'adaptation des organismes en réponse aux polluants est un phénomène complexe.

"À long terme, une augmentation soutenue de la masse anthropique entraînerait la perte d'habitat par dislocation physique et l'altération des habitats, comme la contamination par des polluants résultant de la production et de l'élimination de la masse anthropique", explique Alessandra Loria, biologiste à l'université McGill (Canada), qui est l'auteur principal de cette étude.

Les recherches indiquent que les effets négatifs induits par la pollution s'aggravent souvent sur plusieurs générations, bien que les mécanismes d'adaptation varient selon les espèces.

L'épuisement rapide des ressources naturelles et de la biodiversité n'est pas une course évolutive normale à laquelle la nature est habituée.

Si certaines espèces peuvent certainement s'adapter aux changements qui s'opèrent dans notre environnement, l'homme n'est plus une simple espèce qui suit l'évolution darwinienne, mais une force beaucoup plus importante qui en est venue à diriger l'évolution sur cette planète.

Des études ont montré que pour la plupart des espèces, l'adaptation évolutive ne devrait pas être suffisamment rapide pour amortir les effets des changements environnementaux provoqués par l'activité humaine. Et notre propre espèce ne fera pas exception à la règle.

S'il n'est pas prouvé que nous nous détruirons nous-mêmes, il existe des indications claires que nous ignorons certaines évolutions à nos risques et périls. Par exemple, certaines des extinctions massives de l'histoire de la Terre sont liées à l'acidification des océans. Les océans absorbent environ 30 % du dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère, ce qui a pour effet d'augmenter l'acidité des océans. Les océans s'acidifient peut-être plus rapidement aujourd'hui qu'au cours des 300 derniers millions d'années, principalement en raison des activités humaines.

Crédit photo, Yuri Smityuk/TASS/Getty Images Légende image, Les espèces avec lesquelles nous partageons la planète peuvent-elles s'adapter assez rapidement pour faire face au nouveau monde que nous créons pour elles ?

"La vie humaine sera affectée négativement en raison de la perte des nombreux avantages et services écosystémiques fournis par la diversité biologique", explique M. Loria. "Par exemple, la pollution de l'eau peut affecter les services d'approvisionnement, tels que la nourriture et l'eau, en provoquant une réduction de la diversité alimentaire et/ou de sa qualité et de sa sécurité. La dégradation généralisée des écosystèmes menace les conditions de vie sur Terre, en particulier la survie à long terme de notre propre espèce."

Notre impact sur la planète est bien plus profond que l'empreinte carbone ou le réchauffement climatique. Il laisse entrevoir un avenir où les effets de la matière anthropique prendront en charge - si ce n'est déjà fait - l'identité de la Terre et de sa vie. Face à cela, les humains eux-mêmes pourraient perdre dans la course à l'évolution.

Éliminer des matériaux comme le béton ou le plastique ou les remplacer par des alternatives ne résoudra pas le problème fondamental des attitudes humaines et de notre appétit inégalé pour le plus.

C'est exactement là que le matérialisme peut se transformer en un facteur de risque inconnu et connu de la prochaine catastrophe mondiale.

La myriade de façons dont il peut transformer cette planète en un monde sans intérêt est quelque chose que notre civilisation n'a jamais connu auparavant.

En l'absence d'un bouclier évolutif totalement sécurisé, nous pourrions dépendre de notre intelligence pour survivre. Néanmoins, comme le dit Abraham Loeb, professeur de sciences à l'université de Harvard et astronome à la recherche de civilisations cosmiques mortes, "la marque de l'intelligence est la capacité à promouvoir un avenir meilleur".

"Si nous continuons à nous comporter de la sorte, nous risquons de ne pas survivre très longtemps", dit-il.

"D'un autre côté, nos actions pourraient être une source de fierté pour nos descendants si elles soutiennent une civilisation suffisamment intelligente pour perdurer pendant de nombreux siècles."

L'histoire de Bhasmasura dans la mythologie hindoue offre un parallèle étrange à l'impact du matérialisme.

En tant que dévot du Seigneur Shiva, il obtient une bénédiction de Shiva, qui lui permet de réduire n'importe qui en cendres d'un simple toucher sur la tête.

Immédiatement après avoir obtenu cette capacité magique, il tente de la tester sur Shiva lui-même. L'histoire raconte que Shiva réussit à s'échapper.

Mais les humains n'ont peut-être pas la chance de fuir leurs propres actions. Si nous ne proposons pas une vision différente, fondée sur la réduction de la consommation, les flammes de notre propre matérialisme pourraient nous consumer nous et notre planète bleue.