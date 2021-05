Volcan de Goma en RD Congo : "je n'ai pas pu sauver mon mari malade de la lave"

il y a 54 minutes

Cette femme de 68 ans n'a pas pu porter son mari malade hors de leur maison et l'a retrouvé mort brûlé, a-t-elle confié à l'agence de presse Reuters.

Cela a permis d'éviter le niveau de mort et de destruction observé en 2002.

"Je me suis dit : je ne peux pas y aller seule, nous avons été mariés pour le meilleur et pour le pire", a-t-elle raconté à Reuters en réfléchissant à ce qui s'est passé samedi.

"J'y suis retourné pour au moins essayer de le faire sortir mais je n'ai pas pu. Je me suis enfui et il a été brûlé à l'intérieur. Je ne sais pas quoi faire. Je maudis ce jour", dit-elle.

Depuis lors, les autorités ont essayé d'empêcher les gens de se rendre dans les endroits où la lave se refroidit, a expliqué Esdras Tsongo, journaliste à Goma, au programme radio Focus on Africa de la BBC.

D'autres habitants de Goma, une ville de 670 000 habitants selon les estimations de l'ONU, sont à la recherche d'êtres chers disparus alors que la ville, et la région, continuent de subir des tremblements de terre.

Plus de 170 enfants sont portés disparus et 150 autres ont été séparés de leurs familles, a signalé l'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, ajoutant que des centres seraient mis en place pour aider les mineurs non accompagnés.