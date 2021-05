Génocide Rwandais : la France responsable mais pas coupable pour Emmanuel Macron

Le président français a promis une nouvelle ère et la fin de "27 ans de distance, d'incompréhension et de souffrance".

"On se souvient des français qui allaient sur les barrières, qui travaillaient avec les ex-FAR [Forces armées rwandaises] et qui les aidaient à distinguer les tutsi et les hutus. Quand même on ne peut pas oublier ça facilement. Il faut être clair, ils ont participé, ils ont aidé. C'était le moment de dire pardon clairement sans passer à gauche à droite", se souvient un survivant du génocide.