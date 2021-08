Drones et live-streams : comment la technologie change la préservation

Par Manish Pandey

reporter Newsbeat

il y a une heure

Crédit photo, AFP/Getty/BBC

Drones, satellites et capteurs laser. On dirait la technologie d'un thriller d'espionnage riche en action.

Ce ne sont pas des choses que l'on associe généralement à la protection des animaux.

Selon un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF), la population d'animaux sauvages de la planète a chuté de 68 % depuis 1970, en raison de menaces telles que le braconnage et la perte d'habitat.

Mais à travers le monde, la conservation des animaux a évolué et les gardes forestiers et les groupes anti-braconnage ne sont plus les seuls à surveiller la faune et la flore de notre planète.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ces caméras ont permis de filmer en direct les animaux de la réserve naturelle de Balule.

L'exemple le plus récent et le plus frappant d'innovation technologique se trouve dans la réserve naturelle de Balule, en Afrique du Sud, qui fait partie de l'immense parc national Kruger.

Des téléphones équipés d'appareils photo montés sur des étuis de protection ont diffusé des images d'animaux à travers le monde.

Des milliers de personnes, confortablement installées chez elles, sont devenues des gardes forestiers virtuels grâce à ce projet pilote de lutte contre le braconnage, Wildlife Watch, mené par Balule, Samsung et Africam.

Les téléspectateurs ont pu signaler des activités suspectes, comme la coupure de clôtures ou des coups de feu, et alerter les gardes forestiers de la présence éventuelle de braconniers et d'animaux piégés à sauver.

Pour Leitah Mkhabela, membre de l'unité anti-braconnage entièrement féminine du parc, connue sous le nom de "Black Mambas", l'utilisation créative de la technologie peut faire une grande différence.

"Le live-stream est un outil formidable qui nous permet de surveiller encore plus de zones en temps réel. Le public nous aide à surveiller et à écouter tout ce qui est suspect", explique la jeune femme de 28 ans à Radio 1 Newsbeat.

Crédit photo, Wildshots Outreach Légende image, Pour Leitah, une journée normale consiste à "se lever tôt avec fierté" en sachant qu'elle va protéger les animaux en Afrique du Sud.

Elle décrit un exemple de ce type d'incident.

"Les gens ont vu quelque chose, ont eu des soupçons, puis l'ont signalé. Quand nous y sommes allés, un lion était immobilisé et la première ligne de la clôture était coupée."

"Une fois que les braconniers seront conscients qu'il pourrait y avoir plus de caméras dans les buissons, ils seront inquiets car nous avons tellement d'yeux qui surveillent.

"Cela va certainement aider à les chasser".

Et ce live-stream n'est pas la seule innovation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les pièges à caméra permettent de suivre les populations d'animaux sauvages, de surveiller les zones protégées et de capturer des images, fournissant ainsi des données importantes, comme dans ces images de Colombie.

"Il y a des gens sur tous les continents, dans des environnements différents, qui utilisent toutes sortes de technologies", explique Stephanie O'Donnell à Newsbeat.

Stephanie fait partie du groupe de conservation Fauna & Flora International (FFI) et dirige le programme Wild Labs, un projet visant à associer conservation et technologie.

"Nous utilisons des dispositifs acoustiques qui écoutent les cris spécifiques des animaux et des balises de suivi qui surveillent les déplacements et les migrations des animaux."

En Afrique, le groupe travaille en étroite collaboration avec le conservatoire d'Ol Pejeta au Kenya, qui abrite les derniers rhinocéros blancs du Nord.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le pistage des animaux est utilisé dans la réserve au Kenya, pour aider à "comprendre le mouvement des espèces dans les zones protégées".

Il ne s'agit pas seulement d'animaux terrestres.

De grands projets axés sur les données et les satellites surveillent la déforestation et la pêche illégale, tandis que des drones et des microphones sous-marins sont utilisés pour tenter de comprendre le comportement des baleines en danger.

"L'un des grands défis pour les défenseurs de l'environnement est de passer manuellement en revue des millions d'images et de données pour les analyser", explique Stephanie.

Mais c'est là qu'intervient Wildlife Insights, un projet d'intelligence artificielle mené par des organisations telles que le WWF, la ZSL et Google.

"Vous pouvez télécharger des images de caméra et avoir un système d'apprentissage automatique pour identifier les espèces qui s'y trouvent et analyser leurs données."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Najin et Fatu sont deux des dernières femelles rhinocéros blancs du Nord.

Pour Leitah des Black Mambas, toutes ces méthodes sont un changement bienvenu.

"Au début, nous devions travailler avec un stylo, un carnet et un GPS pour documenter les informations que nous trouvions."

"Mais la technologie s'améliore chaque année. Maintenant, nous entrons les données dans une application, qui nous permet d'envoyer les informations rapidement et directement à notre salle des opérations.

"Nous pouvons donc surveiller les équipes sur le terrain en temps réel et cela aide à prendre des décisions rapides lorsqu'une activité suspecte est découverte."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les capteurs acoustiques permettent de surveiller la faune par le son, car de nombreux animaux produisent des sons pour communiquer et naviguer.

Selon Stephanie, il s'agit également d'utiliser la technologie de la bonne manière, ce que les gens apprennent avec le temps, après l'engouement initial pour un type particulier de technologie "utilisée pour tout".

Les pièges à caméra et les drones existent depuis longtemps, mais ce n'est que ces dernières années que l'on a compris "comment les appliquer efficacement".

"Et il s'agit de choses comme la réponse rapide aux incursions des braconniers ou la fourniture de prises de vue de communication, de relevés au sol et de suivi."

L'avenir

Leitah pense que la technologie et les initiatives telles que le live-streaming peuvent contribuer à combler une grande lacune.

"Pensez aux salles de classe et aux enseignants. Quand ils sont occupés à enseigner, ils peuvent utiliser 15 minutes de leur temps pour se connecter en direct et observer la réserve, qu'ils soient en Afrique du Sud ou non."

"Les enfants dans les salles de classe, les gens à la maison peuvent nous aider à avoir plus d'yeux et d'oreilles dans la réserve, pour surveiller et détecter."

Crédit photo, Leitah Mkhabela Légende image, Je suis motivée par les femmes avec lesquelles je travaille. Nous formons une équipe solide, nous nous soutenons mutuellement et nous nous entraidons.

Stephanie affirme que l'utilisation de technologies durables est extrêmement importante.

"Nous avons besoin d'une technologie capable de résister à des conditions vraiment difficiles. Parfois, elle doit rester sur le terrain pendant des années ; par exemple, un collier de suivi des animaux sur un rhinocéros doit durer cinq ans, car il y a toujours un risque à intervenir trop souvent."

"Ce n'est pas une solution miracle, ça ne va pas tout résoudre, mais ça peut avoir un impact vraiment important pour la conservation", ajoute-t-elle.