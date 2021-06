Volcans en Afrique : à la découverte des plus importants et des plus menaçants

Crédit photo, Barcroft Media Légende image, Des flammes jaillissant du volcan Nyiragongo.

''Les volcans sont comme les narines de la terre. C'est par là que la terre respire. C'est par là que le globe terrestre fait une détente et diminue la pression intérieure. Tant que survivront les volcans la terre a une longue vie'' dit le physicien congolais Albert Kabasele Yenga Yenga. Pour poétique que soit cette description, il n'en demeure pas moins que les activités volcaniques peuvent constituer de sérieuses menaces pour les population qui vivent sur les flancs de ces géants de la nature.

Il y a moins de deux semaines le 22 mai, 32 personnes sont mortes et plusieurs centaines de milliers de personnes ont dû fuir la ville de Goma lorsque le Nyiragongo est entré en éruption sans aucun signe précurseur, près de vingt ans après la dernière éruption en 2002.

Crédit photo, Thierry Falise Légende image, Lac de lave vu depuis le sommet du cratère principal du volcan Nyiragongo

Qu'est ce qu'un volcan ?

Le mot volcan serait dérivé de Vulcain le dieu romain du feu et des forges.

Un volcan est une structure géologique qui résulte de la remontée d'un magma du noyau terreste, puis de l'éruption de gaz et lave issus de ce magma, à la surface de la croûte terrestre.

Le professeur Yenga Yenga précise que ''le magma et la lave sont deux choses bien distinctes. Le magma est de la roche fondue située au centre de la terre. Lorsque qu' il émerge à la surface sous forme liquide, on l'appelle''.

Le volcan Nyiragongo, est situé dans la région de Goma dans l'Est de la RDC . Cette ville est traversé par la chaine des Virunga , une branche du rift albertin , qui fait partie de la grande vallée du rift.

Il s'agit d'une zone d'intense activité volcanique, avec six volcans.

Le Nyiragongo, est de loin le plus actif et classé comme le plus menaçant des volcans africains. Le Nyiragongo et son voisin Nyamuragira, sont responsables de près d'une éruption sur cinq répertoriées en Afrique.

Crédit photo, PETER MARTELL Légende image, Des alpinistes regardent le coucher du soleil lors d'une randonnée sur le mont Kilimandjaro, en Tanzanie, le 26 septembre 2014

Vallée du Grand Rift

Selon le site Volcano discovery, il y a 182 volcans en activité en Afrique situés pour la plupart en Afrique de l'Est, sur la fameuse zone du grand rift, à un ensemble géologique constitué d'une série de failles et de volcans.

Ainsi, la ligne des volcans s'étend du Kilimandjaro au sud-ouest, point culminant de l'Afrique (5 891,8 mètres d'altitude), jusqu'au nord-est de la Corne de l'Afrique.

A elle seule, l'Ethiopie compte 77 volcans actifs, ce qui en fait la zone la plus volcanique du continent. L'Erta Ale , le plus célèbre est en éruption continuelle depuis 1967.

Crédit photo, Eric Lafforgue/Art in All of Us Légende image, Touriste prenant un selfie devant le lac de lave permanent dans le cratère du volcan erta ale, région Afar, Erta ale, Ethiopie.

Avec l'Erebus en Antarctique et le Nyiragongo en RDC, L'Erta Ale est l'un des trois volcans où bouillonne un lac de lave permanent.

Qu'est-ce qui fait qu'un volcan est actif, en sommeil ou éteint?

Le Global Volcanism Program stipule qu'un volcan est considéré comme actif s'il est entré en éruption au cours de l'Holocène, soit depuis les 10 000 dernières années environ.

Cette définition s'applique à environ 1406 volcans. Rien qu'en 2021 , 52 volcans sont entrés en éruptions selon les chiffres publiés par cet organisme du national museum of natural history du Smithsonian Institution.

Un volcan actif peut être en éruption ou en sommeil. Un volcan actif est un volcan qui a eu au moins une éruption durant les derniers 10 000 ans passés.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Au sommet du volcan Nyiragongo

Un volcan est considéré endormi s'il n'a pas été en éruption pendant quelques siècles mais qu'il subsiste la possibilité qu'il rentre en éruption à nouveau. Au Sénégal, le célèbre phare des mamelles est posé sur la plus haute de deux collines volcaniques qui surplombent Dakar la capitale.

Légende image, Le volcan endormi des Mamelles qui surplombe Dakar

Un volcan éteint n'a pas eu d'éruption depuis au-moins 10 000 ans et n'est pas suspecté de rentrer à nouveau en éruption dans une échelle de temps comparable à venir.

Combien de volcans dans le monde ?

On ignore le nombre exact de volcans dans le monde. Mais le site du global volcanism program parle d'au moins un millier de systèmes magmatiques identifiés - rien que sur terre - susceptibles d'entrer en éruption dans le futur. On estime qu'il existe jusqu'à un million de volcans sous-marins dont la plupart sont éteints.

En moyenne 70 éruptions volcaniques sont recensées par an.

Crédit photo, Chris Jackson Légende image, Le cycliste paralympique allemand Michael Teuber pose pour une photo au pic Uhuru lors du sixième jour de l'ascension du Kilimandjaro, le 11 décembre 2010.

Destination touristique de choix

Les volcans fascinent et ont leurs adeptes, qu'il soient endormis ou en activité. La demande en tourisme à destination des nombreux volcans actifs ou éteints est forte. L'un des sites les plus visités sur le continent dans le Nord-Est de la Tanzanie, le Kilimandjaro, est une montagne composée de trois volcans éteints. Il s'agit du Shira à l'ouest, le Mawenzi à l'est, et le Kibo, dont le pic Uhuru à 5 891,8 mètres d'altitude fait figure de toit de l'Afrique.

Autres lieux qui attire les touristes du monde entier c'est le volcan de Dallol, joyaux du désert Danakil, dans le nord-est de l'Éthiopie.

Crédit photo, Andia Légende image, Gisements de soufre dans la zone volcanique de Dallol, dépression de Danakil, Éthiopie

Ce volcan est caché sous une épaisse croute de sel, à plus de 100 mètres en dessous du niveau de la mer. Le Dallol offre un panorama de science-fiction avec une grande diversité de couleurs qui forment un des plus beaux mais aussi des plus hostiles paysages de notre planète.

Crédit photo, Arterra Légende image, Les sources sulfureuses de Dallol / les sources chaudes de la dépression de Danakil déversent de la saumure et du liquide acide dans des bassins d'acide vert, région Afar, Éthiopie, Afrique