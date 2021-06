Génocide en Namibie : pourquoi les excuses de l'Allemagne ne sont pas suffisantes

Entre 1904 et 1908, des dizaines de milliers de Herero et de Nama ont été assassinés

Il promet également une aide au développement de plus de 1,1 milliard d'euros (plus de 721 milliards FCFA).

Les colonisateurs allemands ont tué des dizaines de milliers d'Ovaherero et de Nama en Namibie entre 1904 et 1908. Cela représente environ 80 % des Herero et plus de 40 % des Nama. Leurs terres et leur bétail ont également été confisqués.