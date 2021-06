Coup d’Etat au Mali : à quoi peut-on s’attendre maintenant ?

il y a 26 minutes

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) suspend le Mali de toutes ces instances à la suite du second coup d'État de la semaine dernière, à l'occasion d'une réunion extraordinaire à Accra dimanche.

La ministre ghanéenne des affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey, précise que la suspension prend effet immédiatement jusqu'à la fin du mois de février 2022, date à laquelle l'élection présidentielle doit avoir lieu et où les militaires remettront le pouvoir à un président démocratiquement élu.

La CEDEAO exige que la junte malienne organise une élection présidentielle à la date fixée et de nommer immédiatement un nouveau Premier ministre civil par intérim.

Ce second coup d'État est contraire à une condition essentielle de la CEDEAO, qui avait insisté pour que le gouvernement intérimaire soit dirigé par des civils pendant la période de transition de 18 mois.

Que signifie une suspension par la CEDEAO ?

Pour le moment, aucune sanction n'est imposée au pays et au nouveau président de la transition le colonel Assimi Goita qui est confirmé par la cour constitutionnelle malienne vendredi.

La suspension d'un pays est régie par l'Article 45 du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO.

Si elle est politiquement appliquée, le Mali ne pourra plus :

La CEDEAO pourrait-elle imposer d'autres sanctions au Mali et si oui, lesquelles ?

Après le coup d'Etat contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita en août 2020, les dirigeants de la CEDEAO avaient pris des sanctions imposant la fermeture des frontières et l'arrêt des transactions financières.

Macron menace de retirer ses troupes

"Au président malien Bah Ndaw, qui était très rigoureux sur l'étanchéité entre le pouvoir et les jihadistes, j'avais dit : 'l'islamisme radical au Mali avec nos soldats sur place ? Jamais de la vie !' Il y a aujourd'hui cette tentation au Mali. Mais si cela va dans ce sens, je me retirerais", réagit Emmanuel Macron dans un entretien accordé à la presse française à l'occasion de son voyage au Rwanda et en Afrique du Sud.