Comment une Américaine a appris qu'elle faisait partie de la famille royale de la Sierra Leone

il y a 56 minutes

Disney va réaliser un film sur une femme qui a été adoptée aux États-Unis et qui a découvert qu'elle était une princesse sierra-léonaise après avoir fait des recherches sur ses ancêtres.

L'actrice et danseuse avait engagé un détective pour l'aider à retrouver ses origines, découvrant que sa mère biologique américaine était décédée, mais que son père était vivant et habitait en Sierra Leone.

Mon oncle, le chef suprême, m'a dit : "Notre fille est rentrée à la maison, elle peut être chef et elle est une princesse dans ce pays."

Le pays a été marqué par une guerre civile qui a duré 11 ans et a pris fin en 2002, après avoir été rendue célèbre pour ses "diamants de sang".

Cela a incité la nouvelle princesse à lancer des projets à but non lucratif dans des domaines tels que la santé publique et l'éducation.