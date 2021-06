Traitement de la fertilité : "nous n'avions pas les moyens de payer alors nous avons trouvé un donneur de sperme sur Facebook"

Par Dr Faye Kirkland

BBC News

il y a 10 minutes

Les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'un traitement de fertilité dans le cadre du NHS (National Health Service, système de santé public du Royaume-Uni) utilisent parfois des groupes Facebook non réglementés pour trouver des hommes prêts à vendre ou à donner leur sperme. La Human Fertilisation and Embryology Authority (autorité chargée de la fécondation humaine et de l'embryologie) estime que cette pratique comporte des risques importants - et qu'elle pourrait également être illégale - mais deux femmes ont confié à la BBC qu'elles n'avaient pas le choix.

Alors que Chloé et son partenaire essayaient de tomber enceinte depuis un an sans succès, leur médecin de famille les a orientés vers la clinique de fertilité locale du NHS. Les tests ont montré qu'il y avait un problème avec le sperme du partenaire de Chloé et qu'ils devaient faire appel à un donneur pour avoir un bébé.

La clinique leur a donné une liste de donneurs de sperme, mais Chloé dit qu'il n'y avait qu'un seul donneur disponible dans leur groupe ethnique qui n'avait pas été choisi par d'autres familles. Excités et nerveux, ils se sont lancés dans leur première série de FIV en octobre 2017. Cela n'a pas fonctionné.

La clinique leur a suggéré de passer à une autre forme de traitement de la fertilité, l'ICSI (intracytoplasmic sperm injection), où les spermatozoïdes sont injectés dans les ovules. Le traitement est plus cher que la FIV et, comme ils avaient déjà eu un cycle de traitement de fertilité NHS, ils auraient dû le payer eux-mêmes.

"Nous avons eu cette déception que ça n'avait pas marché, et que si nous voulions réessayer, il nous faudrait trouver des milliers de livres sterling. Nous allions nous marier dans trois mois et nous avions investi tout notre argent dans ce projet. C'était tout simplement quelque chose que nous ne pouvions pas nous permettre", dit Chloé.

Pendant un an, elle s'est battue avec le groupe de commissionnement clinique pour obtenir un traitement supplémentaire sur le NHS, en faisant valoir qu'on ne lui avait pas donné une chance équitable. Mais au final, elle a essuyé un "non" ferme.

C'est alors que son mari lui suggère de chercher un donneur de sperme en ligne.

Elle s'inscrit à plusieurs groupes sur Facebook, sous un faux nom pour que sa famille et ses amis ne découvrent pas ce qu'elle fait, et trouve un donneur potentiel.

Une fois qu'il lui a fourni ses antécédents médicaux et familiaux, ainsi que les résultats des contrôles d'infections sexuellement transmissibles, elle s'est arrangée pour le rencontrer sur un parking près de son domicile, à des kilomètres de là où ils vivaient.

"Cela ne semblait vraiment pas très idéal", dit Chloé. "Il préparait l'échantillon, me rencontrait, me le remettait. Et puis j'allais aux toilettes et je faisais ce que j'avais à faire".

Le mari de Chloé est venu pour s'assurer qu'elle était en sécurité, mais a attendu dans la voiture. Ils ont fait cela six fois. Chloé est tombée enceinte une fois, mais elle a fait une fausse couche.

Légende image, Chloé a rencontré le donneur sur un parking et a utilisé les toilettes publiques pour l'insémination

À chaque fois, ils ont payé leur donneur 50 £ (38 275 FCFA) pour le sperme et 10 £ (7 655 FCFA) pour les frais de déplacement.

Les cliniques réglementées indemnisent les donneurs pour leurs frais de déplacement jusqu'à un maximum de 35 £ (26 789 FCFA), mais il est illégal pour elles de payer les donneurs pour leur sperme, selon la "Human Fertilisation and Embryology Authority" (HFEA), l'organisme de réglementation de la fertilité au Royaume-Uni.

Lorsqu'un particulier, et non une entreprise, fournit ce que la loi de 1990 sur la fertilisation humaine et l'embryologie appelle des "services de fertilité non médicaux", les règles sont moins claires, selon la HFEA. Une personne qui vend du sperme pour 50 livres sterling (38 249 FCFA) par heure peut ou non être considérée comme une entreprise aux termes de la loi. Selon la HFEA, aucun procès n'a encore été intenté pour vérifier ce point.

Lorsque la pandémie a frappé et que les restrictions de voyage ont rendu les rencontres plus difficiles, Chloé et son mari ont trouvé un autre donneur, toujours via Facebook.

Celui-ci s'est rendu à son domicile, ce qui, selon Chloe, l'a rendue plus détendue.

"Je pouvais le faire à mon rythme. Il n'y avait pas besoin de se précipiter, pas dans des toilettes où je devais entrer et sortir. C'était juste un peu plus confortable parce que c'était dans mon propre environnement".

Et ils ont réussi - Chloé est maintenant enceinte.

"Nous sommes tellement, tellement heureux", dit Chloé. "Nous avons essayé pendant très, très longtemps. Et nous sommes tellement reconnaissants d'avoir pu avoir un enfant. Nous avons une famille, et c'est quelque chose que nous voulions depuis si longtemps."

Ils n'ont pas dit à leur famille ou à leurs amis qu'ils avaient eu recours à un donneur, en partie parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent que le mari de Chloe ne peut pas avoir d'enfants, mais aussi parce qu'ils savent "qu'il y aura des gens qui penseront que c'est vraiment mal".

Par "courtoisie", ils ont dit au donneur de sperme qu'elle était enceinte, mais Chloé dit qu'en ce qui la concerne, il n'a aucun droit sur l'enfant, et le nom de son mari figurera sur l'acte de naissance.

Le donneur de Chloé faisait auparavant des dons par l'intermédiaire d'une clinique réglementée, mais celle-ci limite les donneurs à un maximum de 10 familles et il a déjà atteint cette limite. À sa connaissance, il a eu trois autres enfants avec des femmes contactées via les médias sociaux.

Légende image, Le donneur de Chloé a eu 10 enfants dans une clinique de fertilité avant de fournir du sperme en ligne

En vertu d'une loi introduite en 2005, les enfants conçus à partir d'un don de sperme ont le droit de contacter leur géniteur à l'âge de 18 ans, mais Chloé et son mari ont décidé de ne pas dire à leur enfant comment il a été conçu, sauf en cas de raison médicale.

"Ils n'ont pas besoin de savoir. Nous voulions un enfant, et c'était notre seule option", déclare Chloé. "Je pense que les gens ne devraient pas être mis dans cette position, pour emprunter cette voie, mais il n'y a pas beaucoup d'options si vous ne pouvez pas vous payer une FIV."

Au final, Chloé a eu un bon résultat, mais elle sait que ce n'était pas sans risque.

Grâce à ses groupes Facebook, elle a entendu parler de donneurs de sperme qui ont soudainement voulu garder le contact ou faire partie de la vie de l'enfant, après avoir appris que la grossesse était positive. Elle connaît également des femmes à qui l'on a demandé d'avoir des relations sexuelles à la place lorsque le donneur est venu remettre son sperme.

Les groupes essaient de garder un œil sur les donneurs douteux.

"Il y a des listes de risques, des noms de personnes à éviter, [mais] ils ont plusieurs comptes", explique Chloé.

Lorraine, une autre utilisatrice de ces groupes Facebook fermés, a eu de mauvaises expériences avec des donneurs.

Elle avait 38 ans lorsqu'elle et sa partenaire ont décidé de fonder une famille, mais les couples de femmes lesbiennes n'ont pas droit aux soins du NHS à moins d'avoir eu au moins six cycles d'insémination artificielle et de ne pas avoir réussi à tomber enceinte - les règles varient d'un groupe de commandement clinique à l'autre.

Les cliniques privées n'étaient cependant pas une option pour Lorraine et son partenaire. "C'était beaucoup, beaucoup trop cher, il m'aurait fallu des années pour économiser", explique Lorraine. Obtenir du sperme auprès d'une banque de sperme coûte entre 600 (459 063 FCFA) et 1 300 livres sterling (994 505 FCFA) par échantillon, selon le pays d'origine.

Lorraine s'est donc tournée vers Facebook, en précisant sur son profil qu'elle ne voulait que de l'IA (insémination artificielle).

En suivant son cycle, pour savoir quand elle allait ovuler, elle a commencé à discuter avec la vingtaine de donneurs potentiels qui l'ont contactée.

"Certains d'entre eux sont charmants. Certains ne le sont pas. Certaines veulent sincèrement vous aider. Et certaines finissent par être vraiment sordides", dit-elle.

Une fois, après qu'un donneur ait promis de l'aider, il a dit : "Je vous trouve belle" et a demandé des rapports sexuels à la place - ce qu'on appelle une "insémination naturelle". Il a ensuite envoyé une photo inappropriée.

D'autres donneurs la menaient en bateau. Elle passait des heures à apprendre à les connaître, à avoir de longues discussions sur Facetime et à rassembler toutes les informations médicales nécessaires, mais lorsqu'elle était en période d'ovulation et qu'elle avait besoin de leur aide, ils ne répondaient plus à ses messages.

"Tout d'un coup, ils disparaissaient, juste au moment où vous en aviez besoin", dit-elle.

"Vous paniquez tellement que vous leur envoyez des textos toutes les heures . 'Allô, tu es là ?' et puis tout d'un coup, ils vous bloquent."

Cela s'est produit plusieurs fois. "J'avais le cœur brisé, je voulais en fait abandonner parce que je n'arrivais pas à le supporter", dit-elle.

Puis, un soir, la veille du jour où elle devait ovuler à nouveau, Lorraine parcourait Facebook lorsqu'elle a trouvé un homme qui avait posté une longue explication sur les raisons pour lesquelles il voulait faire un don. Son frère était gay et ne pouvait pas avoir d'enfants, ce qui l'a incité à aider d'autres personnes dans cette situation.

Lorraine a pris contact avec lui et, cette fois, c'est lui qui posait toutes les questions, ce qui, selon elle, était "rafraîchissant". Il avait des règles strictes : il ne faisait des dons qu'à des couples bien établis, des non-fumeurs, pas de toxicomanes, etc.

Après avoir discuté pendant trois heures, Lorraine lui a avoué qu'elle devait ovuler dans les 24 heures suivantes.

Le lendemain, il a pris le train de Londres. Il ne voulait pas être payé et le couple ne lui a remboursé que son billet de train de 36 £ (27 541 FCFA).

Après trois tentatives, Lorraine a découvert qu'elle était enceinte et elle et son partenaire ont maintenant une fille de huit mois. Elle a envoyé une photo au donneur et, avec sa permission, il a téléchargé le fait qu'elle avait accouché sur son profil Facebook.

Il fait cela chaque fois qu'il a un résultat positif. C'est ainsi que Lorraine a su qu'il avait eu 14 autres enfants au moment où elle a eu son bébé. Depuis, elle dit qu'il y en a eu trois autres.

Ils ont l'intention de dire à leur fille qu'"un monsieur spécial aidait d'autres familles comme nous". Elle a une photo de lui enfant qu'elle prévoit de donner à sa fille, ainsi que le nom qu'il a donné, même si elle sait qu'il est inventé.

Ils ont signé un accord écrit de 16 pages avec le donneur, disant qu'il ne veut rien avoir à faire avec le bébé, et qu'ils ne le poursuivront pas pour de l'argent.

Cependant, cet accord pourrait ne pas tenir devant un tribunal.

"Il n'a pas été soumis à un avocat", dit Lorraine.

Sally Cheshire, qui préside la HFEA, prévient qu'il n'existe actuellement aucune loi pour protéger les personnes qui choisissent de conclure un tel accord.

"Si le consentement n'est pas correctement pris et au bon moment, alors le statut de parent peut ne pas être transféré et le donneur sera toujours le père aux yeux de la loi, avec toutes les responsabilités parentales et financières que cela implique."

Elle ajoute que le recours à un donneur qui n'a pas subi de contrôles de santé complets comporte des risques importants.

"Les cliniques réglementées britanniques sont tenues de tester le sperme pour un large éventail de maladies et de maladies génétiques que même un donneur consciencieux non réglementé pourrait manquer, mettant ainsi la mère et le bébé en danger."

La BBC a demandé à la HFEA combien de fois, sur une période de cinq ans, elle avait signalé à la police des préoccupations concernant des personnes achetant ou vendant du sperme en dehors d'une clinique réglementée. La HFEA a répondu qu'elle ne détenait aucune information pertinente pour cette demande.

Dans le cadre d'une autre demande de liberté d'information, la BBC a demandé à toutes les forces de police combien de fois, au cours des cinq dernières années, elles avaient signalé que des personnes enfreignaient la loi en achetant ou en vendant du sperme sans licence. Plus de 90 % des forces ont répondu - et toutes ont déclaré n'avoir reçu aucun rapport de ce type.

Un porte-parole de Facebook explique : "nous autorisons les gens à discuter du don de sperme sur Facebook, mais nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour supprimer les contenus qui enfreignent la loi locale."

Lorraine est convaincue que le coût du sperme dans les cliniques privées est trop élevé et qu'il devrait être disponible sur le NHS.

"Pour moi, j'ai l'impression que c'est une arnaque pour gagner de l'argent, ce qui explique pourquoi les gens se retrouvent avec des gars dans les toilettes. Parce que nous n'avons pas des milliers de livres pour aller dans une clinique, nous devons revenir à des choses dégoûtantes."

La BBC a demandé à NHS England de commenter les difficultés que rencontrent certaines personnes pour accéder à un traitement de fertilité. Un porte-parole a répondu : "en fin de compte, ce sont des décisions légales pour les groupes de commissionnement clinique, qui sont dans l'obligation d'équilibrer les diverses demandes concurrentes sur le NHS localement tout en vivant dans le budget que le parlement a alloué."

Chloé est un pseudonyme