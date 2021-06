Suspension de Twitter au Nigéria : le gouvernement ordonne la poursuite des contrevenants à l'interdiction

5 juin 2021

Crédit photo, Reuters

Les entreprises et les particuliers qui violent la suspension de Twitter au Nigéria seront poursuivis en justice, indique un porte-parole du gouvernement à la BBC.

Le gouvernement a annoncé vendredi qu'il suspendait les activités de Twitter dans le pays "pour une durée indéterminée".

Les réseaux de téléphonie mobile ont bloqué l'accès après avoir reçu l'ordre de le faire, mais certains utilisateurs parviennent à contourner l'interdiction.

Le gouvernement affirme que le site est utilisé pour porter atteinte à "l'existence sociale du Nigéria".

Twitter affirme que l'annonce faite vendredi par le ministre de l'information Lai Mohammed est "profondément préoccupante".

Dans un communiqué, le ministre de la Justice, Abubakar Malami, souligne qu'il a "ordonné la poursuite immédiate des contrevenants à l'interdiction par le gouvernement fédéral des activités de Twitter au Nigéria", demandant au procureur général de "passer à l'action".

Le message visait à la fois les entreprises et les particuliers, a déclaré le porte-parole du ministre, Umar Gwandu, à la BBC.

Plus tôt, l'organisme qui chapeaute les opérateurs de téléphonie mobile a confirmé qu'il leur avait été demandé d'empêcher les gens de se connecter à Twitter.

L'Association of Licensed Telecommunications Operators of Nigéria (Alton) assure que ses membres s'étaient conformés à la demande de suspension de l'accès à Twitter en se fondant sur les "dispositions relatives à l'intérêt national" contenues dans la loi sur les télécommunications et les conditions d'octroi des licences.

Mais elle a également signalé qu'elle soutient la position de l'ONU selon laquelle le droit de communiquer à la fois hors ligne et en ligne doit être protégé.

"C'est une décision choquante pour la plus grande démocratie d'Afrique de bloquer l'accès à l'un des principaux moyens de communication du pays", déclare Mayeni Jones, correspondante de la BBC au Nigéria.

Suppression du tweet de Buhari

Légende image, Le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, pose ici avant la séance d'ouverture du Sommet sur le financement des économies africaines, le 18 mai 2021 à Paris

L'action du gouvernement intervient quelques jours seulement après la suppression d'un tweet du président Muhammadu Buhari pour violation des règles du site, bien qu'aucune mention n'en ait été faite dans sa déclaration.

M. Mohammed avait déjà critiqué la décision du géant américain des médias sociaux de le retirer, la qualifiant de "deux poids, deux mesures".

Le tweet envoyé par M. Buhari le 1er juin faisait référence à la guerre civile nigériane de 1967-70 et à la nécessité de traiter "ceux qui se comportent mal aujourd'hui" dans "la langue qu'ils comprendront".

Un porte-parole de Twitter a affirmé à l'époque que le message "était en violation des règles de Twitter".

Et dans une déclaration vendredi, la société - qui a annoncé en avril que son nouveau siège africain serait basé au Ghana voisin - a déclaré qu'elle "enquêtait et fournira des mises à jour lorsque nous en saurons plus" sur l'interdiction nigériane.

Le gouvernement n'a pas expliqué comment Twitter avait porté atteinte à l'existence des entreprises au Nigéria.

Rechercher 'VPN'

Légende image, Un usager de téléphone télécharge un VPN

Samedi matin, les journalistes de la BBC à Lagos et à Abuja ont signalé qu'ils ne pouvaient pas se connecter à Twitter via deux des plus grands réseaux téléphoniques du pays : MTN et Airtel.

Le site de surveillance d'Internet Netblocks a indiqué que Twitter était restreint sur tous les principaux réseaux.

Il était encore possible d'accéder à Twitter par le biais de certains fournisseurs de services Wi-Fi, mais ce n'est pas le moyen le plus courant de se connecter à Internet au Nigéria.

Selon le site de suivi des recherches Trendsmap, les termes de recherche tels que "VPN" ont été populaires pendant la nuit.

Une connexion VPN - ou réseau privé virtuel - donne l'impression que l'utilisateur accède à l'internet depuis un autre pays et a permis de contourner des interdictions similaires dans d'autres pays.

Appel à l'annulation

La déclaration du gouvernement, diffusée sur Twitter, a également révélé que l'autorité nationale de régulation de la radiodiffusion, la NBC, a reçu l'ordre d'entamer "le processus d'octroi de licences à tous les services de diffusion en continu sur Internet (OTT) et aux médias sociaux au Nigéria".

Osai Ojigho, directeur d'Amnesty International Nigéria, a condamné cette annonce.

"Cette action est clairement incohérente et incompatible avec les obligations internationales du Nigéria. Nous demandons aux autorités nigérianes de revenir immédiatement sur cette suspension illégale et sur les autres projets visant à bâillonner les médias, à réprimer l'espace civique et à porter atteinte aux droits fondamentaux des Nigérians."

Un souhait de longue date

Analyse par Nduka Orjinmo, BBC News, Abuja

Le gouvernement nigérian a caressé l'idée de réglementer les médias sociaux dans le pays, et cette administration est obsédée par cette idée depuis son entrée en fonction en 2015. La suppression du tweet du président a toutefois été considérée comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Mais c'est le rôle joué par Twitter dans les manifestations contre la brutalité policière #EndSars qui ont secoué le Nigéria l'année dernière qui a véritablement scellé son destin.

Les manifestations étaient pour la plupart organisées sur la plateforme et le PDG de l'entreprise, Jack Dorsey, a fait des dons à l'un des principaux groupes d'organisateurs. Un emoji spécial a également été créé pour les protestations.

Twitter a contribué à donner une voix aux nombreux jeunes du Nigéria. Mais aux yeux du gouvernement, le rôle de l'entreprise dans la galvanisation de la jeune population du pays a été une ligne franchie.

Pourtant, le gouvernement ne semble pas avoir pris en compte l'ingéniosité des manifestants de #EndSars. Les gens téléchargent déjà des VPN pour contourner le blocage lorsqu'il se produira.

Rétropédalage du gouvernement nigérian ?

Il semble que la présidence nigériane est entrain de revenir sur le langage fort qu'elle a utilisé jusqu'à présent contre Twitter.

Dans sa dernière déclaration, elle commence par dire que la suspension de Twitter est "temporaire", suggérant que la plateforme de médias sociaux pourrait bien être autorisée à fonctionner à nouveau à l'avenir.

La déclaration souligne également que Twitter a des responsabilités et ne devrait pas être autorisé à faciliter la diffusion de discours haineux.

Enfin, elle explique que le tweet du président Buhari, supprimé par Twitter, n'était pas une menace, mais une déclaration de fait.

L'ambassade des États-Unis au Nigeria a également publié une déclaration indiquant que l'interdiction envoyait un mauvais message aux citoyens, aux investisseurs et aux entreprises du pays.