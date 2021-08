L'insuffisance rénale chez les enfants : ce qu'il faut savoir et comment l'éviter

L'insuffisance rénale chez l'enfant est une maladie méconnue car on pense à tort que c'est une pathologie qui ne touche que les adultes.

Il n'y a pas de différence entre l'insuffisance rénale chez l'adulte et celle qui se manifeste chez l'enfant selon Pr Evelyne Lasme Guilao chef de service de pédiatrie et néonatalogie au Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon à Abidjan.

On distingue deux formes de la maladie. L'insuffisance rénale aigue causée par une infection sévère, un état de choc, un obstacle qui entrave le fonctionnement de la vessie.

Des symptômes qui doivent alerter

L'un des premiers symptômes qui doit alerter sur un cas d'insuffisance rénale aigue est la baisse brutale de la quantité d'urine. L'enfant développe alors des œdèmes et gonfle.

La pâleur, la fatigue et l'anémie apparaissent également comme des symptômes de l'insuffisance rénale.

Dans le cas d'une insuffisance rénale chronique, on note également un retard de croissance chez l'enfant (le rachitisme).

Des causes communes et multiples

Les causes de l'insuffisance rénale chez l'enfant sont nombreuses et communes mais elles n'entrainent pas toujours une insuffisance rénale aigue si elles sont bien traitées.

Crédit photo, SIA KAMBOU/AFP via Getty Images

Pour Pr Lasme chef de service de pédiatrie et néonatalogie au Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon à Abidjan, les causes les plus récurrentes dans le contexte africain sont: