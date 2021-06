Energie renouvelable : le cacao, cette nouvelle source d’énergie en Côte d’Ivoire qui peut changer des vies

12 juin 2021

Le cacao occupe une place importante dans la vie et l'économie de la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur de cacao au monde, d'où proviennent plus de 40 % de toutes les fèves de cacao.

Avec plus de six millions de personnes travaillant dans le cacao, ce produit est de loin la plus grande exportation du pays.