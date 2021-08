Assassinat de Thomas Sankara : la longue marche vers le procès

il y a 41 minutes

Sur le même sujet

Que s'est-il passé ce jour-là?

Arrivé au pouvoir en 1983 après un coup d'Etat appuyé par une insurrection populaire contre Jean Baptiste Ouédraogo, Sankara fait de la fin des injustices sociales son cheval de bataille et de la lutte contre la pauvreté et la corruption, ses principales priorités.

L'auteur du livre "Il s'appelait Thomas Sankara", se présentant comme ami de l'ex président assassiné, a mené une enquête pendant un an, se basant lui aussi sur le témoignage de Halouna Traoré, et analysant les mouvements de la classe politique et militaire burkinabè pendant l'année qui a suivi l'assassinat de Thomas Sankara.

Complément documentaire

Qui est accusé et quelles peines potentielles encourent-ils ?

Au total, 22 personnes sont citées au départ dans cette affaire, parmi lesquelles l'ancien président Blaise Compaoré et son garde du corps Hyacinthe Kafando, qui sont tous deux réfugiés en Côte d'Ivoire et sous le coup d'un mandat d'arrêt international.

Les accusés

Quelle est la réponse des accusés ?

Les 14 accusés sont tous vivants et la majorité réside au Burkina Faso. Ils n'ont jamais pris la parole, mais selon leurs avocats, le dossier est "prescript". En droit, un dossier prescript signifie qu'il a été ouvert après la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. Au Burkina Faso, cette durée est de 10 ans après les faits.

33 ans. Pourquoi cela a pris si longtemps pour organiser un procès ?

Blaise Compaoré sera-t-il (pourrait-il être) obligé de comparaître ?

Si bien qu'il ait toujours nié son implication dans l'assassinat de son ami et frère d'armes Thomas Sankara, presque tous les regards à Ouagadougou se tournent vers Blaise Compaoré dont la présence au procès n'est pas certaine.

Que veulent les familles des victimes et quel est leur rôle dans ce procès?

Les familles, représentées entre autres par Me Prosper Farama, Me Guy Hervé Kam, Me Benewendé Sankara, tous constitués partie civiles, disent vouloir la vérité et la justice.