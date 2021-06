Covid : les incitations peuvent-elles encourager les gens à se faire vacciner ?

il y a une heure

Mais tout a changé en quelques jours et les responsables locaux ont rapidement signalé que la demande quotidienne était passée de quelques centaines de personnes à des milliers. Tout cela grâce à la possibilité de gagner une vache.

L'initiative thaïlandaise est loin d'être unique et de nombreux pays offrent des incitations pour que les gens se fassent vacciner contre le virus Covid-19.

Il existe plusieurs initiatives de ce type aux États-Unis, allant de loteries offrant des prix d'un million de dollars (plus de 542 millions FCFA) à des friandises telles que de la bière gratuite, des pâtisseries et même de la marijuana pour les personnes qui ont été vaccinées.

En Chine, les campagnes de vaccination comprennent des avantages tels que des œufs gratuits, des réductions dans les magasins et des produits dérivés.

Plus récemment, les médecins, les pharmaciens et les lieux de travail en Australie ont été autorisés par l'organisme de réglementation sanitaire du pays, la Therapeutic Goods Agency, à offrir des récompenses aux personnes qui se font vacciner.

L'approche de la "carotte"

Ces programmes visent à améliorer la prise en charge des vaccins dans le cadre d'un programme de vaccination plus vaste. Les autorités sanitaires du monde entier veulent faire vacciner le plus grand nombre de personnes possible afin d'endiguer la propagation du Covid-19.