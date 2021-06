Une journée dans la vie d'un inventeur d'arômes

il y a 41 minutes

Sans aide, les arômes ne fonctionnent pas toujours bien et ne durent pas longtemps.

Elle se demande ce qu'elle et son équipe peuvent fabriquer.

Mme Wright travaille dans un laboratoire à Cranbury, dans le New Jersey.

Au cours de sa carrière, elle s'est attaquée à des questions ésotériques, comme celle de savoir ce qui donne précisément à la poire le goût de la poire, afin de l'infuser dans un biscuit ou une glace, et à des problèmes concrets, comme celui de rendre agréable au goût un milk-shake réputé pour ses micronutriments.

Elle a inventé environ 1 500 arômes et, bien qu'elle évite de citer des noms, il est plus que probable que vous en ayez goûté quelques-uns vous-même.

Les aromaticiens sont des êtres rares - Wright estime qu'il y en a environ 350 licenciés aux États-Unis - mais ils sont essentiels à l'industrie des aliments transformés, et leur routine quotidienne implique à la fois un sens de la fantaisie et une connaissance intime de la chimie.

Wright fait remonter son intérêt pour les saveurs et les parfums à son enfance en Grande-Bretagne, à une époque où les repas de cantines scolaires ternes donnaient une mauvaise réputation à la cuisine nationale.

Ses parents étaient des gastronomes qui s'inspiraient de leur héritage turc et italien et utilisaient beaucoup d'herbes fraîches.

Wright a étudié la chimie et les sciences de l'alimentation et a obtenu son doctorat, mais elle a fait son entrée dans le monde des arômes lorsqu'elle a postulé pour un poste de marketing dans une maison d'arômes.

Il plongeait des bandes de papier dans des parfums et lui demandait de décrire ce qu'elle percevait, cherchant à savoir si elle avait un don pour disséquer ces expériences ineffables.

Des années plus tard, elle a procédé à de nombreuses reprises à une évaluation similaire cette fois du côté du recruteur.

"Vous attendez de voir si cette personne a la capacité de réfléchir de manière analytique et poétique à ce qu'elle perçoit".

"Quand j'ai commencé, c'était comme une grande et belle bible, avec le meilleur papier. Nous devions l'écrire de notre plus belle écriture", raconte Wright.

L'aromaticien élabore une première ébauche à son bureau, puis enfile une blouse blanche et se rend sur la paillasse du laboratoire pour mélanger des huiles, des essences, des extraits et des molécules synthétiques.

Il y a une molécule au goût de chewing-gum, presque de banane, appelée acétate d'isoamyle, et une autre molécule appelée décadiénoate d'éthyle, qui a un fort goût de poire mais qui peut devenir un peu acrylique.

"Puis il y a des huiles comme l'huile de davana, qui ont un effet très agréable dans la poire. Le davana a un goût de verger, mais si vous en mettez trop, cela devient un goût de prune et de raisin sec, il faut donc trouver un équilibre. Et puis quelque chose comme la lavande est vraiment bien dans une poire. J'adore la lavande de toute façon. J'essaie de mettre de la lavande dans la plupart des choses", admet-elle.

La plupart des créations d'arômes se font à l'odeur, et l'aromaticien ne goûte qu'à la fin.

"Je suis sûre que c'est similaire à la peinture d'un tableau. Il s'agit de connaître la profondeur... de savoir jusqu'où on peut aller avant d'aller trop loin et que cela devienne artificiel", explique-t-elle.

"Pour certaines choses, cependant, c'est à cette artificialité que les gens répondent. Un arôme de cerise n'a presque jamais le goût de la cerise fraîche, qui est assez doux et défini par la texture du fruit. Au lieu de cela, il a de fortes notes d'amande, de cerises au marasquin en bocal, et si vous laissez cela de côté", constate Mme Wright, un client reviendra et vous dira que c'est le goût qu'il veut.