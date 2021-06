Ali Akbar Mohtashami : "le parrain" du Hezbollah libanais

Il avait rencontré Khomeini en exil dans la ville de Najaf en Irak, et sa carrière politique a commencé et s'est terminée dans cette ville.

Le Hezbollah et les Gardiens de la révolution iraniens

Sa présence en Syrie, ainsi que son soutien politique et matériel au Hezbollah, ont contribué à infliger de lourdes pertes aux Marines américains qui étaient stationnés au Liban et aux forces françaises sur place.

En 1983, Mohtashami a survécu à une tentative d'assassinat à Damas, où il a reçu un colis postal qui était censé être un livre sur les lieux saints chiites, mais dès qu'il a commencé à ouvrir le colis, celui-ci lui a explosé au visage, le blessant gravement à l'œil et à l'oreille, et sa main droite a été amputée. L'Iran a implicitement accusé Israël de cette tentative d'assassinat.

En 1985, il retourne en Iran et occupe le poste de ministre de l'intérieur dans le gouvernement de Mir Hossein Mousavi. Pendant son mandat, un conflit a éclaté entre lui et le Conseil des gardiens au sujet des troisièmes élections parlementaires en Iran.

Retirez-le et ramenez-le à nouveau

Mohtashemi n'a pas occupé de poste important après son adhésion au Conseil de la Choura, et il a publié une déclaration s'opposant à la politique de Rafsandjani, et a prononcé plusieurs discours acerbes lors de réunions d'autres groupes de gauche.

Au second tour des sixièmes élections législatives, il entre au Conseil de la Choura et dirige le bloc parlementaire du "2 juin", dont tous les membres sont issus du mouvement réformiste. Il a également publié le journal "Bayan" pendant le régime réformiste et a créé une commission parlementaire permanente pour soutenir l'"Intifada palestinienne", qu'il a dirigée jusqu'en 2009.

Il a dirigé la campagne électorale des leaders de l'opposition Mehdi Karroubi en 2005 et Mir Hossein Mousavi en 2009 et a été l'un des principaux acteurs des manifestations de la "vague verte" qui ont suivi la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad en 2009, dont les résultats ont été, selon l'opposition, truqués en faveur d'Ahmadinejad.

Nécrologie

Le Hezbollah l'a pleuré sur son site web, louant ses efforts dans "le djihad et la lutte au service de la révolution et de la République islamique et son rôle éminent dans le lancement de la résistance islamique, en particulier après l'invasion israélienne du Liban en 1982, et sa fourniture de toutes les formes de soutien pour servir le Hezbollah et la cause palestinienne".