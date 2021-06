Elections 2021 en Ethiopie : ce qu'il faut savoir

Pourquoi ces élections sont-elles si importantes ?

Son zèle réformateur lui a valu le prix Nobel de la paix 2019, mais à peine un an plus tard, il a mené une opération militaire dans son propre pays - déployant des troupes dans la province septentrionale du Tigré pour évincer le TPLF en tant que parti au pouvoir dans la région, après que celui-ci ait saisi des bases militaires dans ce que M. Abiy considérait comme une tentative de le renverser.

Cela a débouché sur un conflit qui a tué des milliers de personnes et a entraîné une famine massive et des rapports faisant état d'une famine dans la région.

Quelle est donc la vision de M. Abiy ?

Ce parti était au pouvoir depuis 1991 et a remporté tous les sièges lors des élections de 2015, qui ont été entachées d'allégations de répression et de truquage généralisés.

Y a-t-il une opposition ?

Le Bureau électoral national d'Éthiopie a déclaré que plus de 40 partis avaient présenté des candidats, mais que la plupart d'entre eux étaient des partis régionaux. Il a indiqué que plus de 9 000 candidats se présentaient aux élections fédérales et régionales, ajoutant qu'il s'agissait du nombre le plus élevé de candidats dans une élection éthiopienne.