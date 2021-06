Laurent Gbagbo : ce que l'on sait du retour de l'ancien président en Côte d'Ivoire ?

il y a une heure

Ambiance rythmée, T-shirt et tissus à son effigie

Au siège du Front patriotique ivoirien (FPI), le parti de gauche fondé par l'ancien président en 1982, la guerre des affiches fait rage et l'ambiance est déjà au rendez-vous.

Des milliers de t-shirts de plusieurs couleurs et formats sont confectionnés pour marquer le grand retour au pays de leur leader.

L'ancien président ivoirien va arriver en vol régulier et sera accueilli au pavillon présidentiel par des officiels de son parti, des membres de sa famille, des proches et peut-être des membres du gouvernement.

Comme prévu dans son agenda, M. Gbagbo va revenir faire la visite de ses militants et de ses proches.

Une page qui se tourne

Noura Dosso (G) et Youssouf, se tiennent près d'une fosse commune où ont été enterrés les corps d'une trentaine de personnes qui auraient été tuées le 12 avril 2011 par des miliciens pro-Gbagbo, dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan, le 5 décembre 2011

Les observateurs s'attendent même à voir les trois hommes politiques Ouattara, Gbagbo et Bédié "s'assoir ensemble pour discuter de l'avenir du pays".

"Son arrivée va susciter une nouvelle dynamique dans l'arène politique. L'opposition va gagner en vitalité... L'opposition pourra retrouver ses lettres de noblesse et pourra participer à la vie politique de manière plus active et comme jadis, contribuer à la gouvernance d'une manière ou d'une autre", indique M. Nguessan.