Covid : des patients africains "meurent par manque d'oxygène"

il y a 49 minutes

Un médecin de la région semi-autonome du Puntland, en Somalie, a déclaré à la BBC qu'entre cinq et dix de ses patients de Covid mouraient presque chaque jour en raison d'un manque d'oxygène.

Il n'existe pas de chiffres officiels montrant une augmentation des décès évitables, mais de nombreux pays à faible revenu luttent pour s'approvisionner en oxygène dans un contexte de recrudescence des cas de coronavirus et d'accès limité ou inexistant aux vaccins contre le coronavirus.

Every Breath Counts, une coalition de militants de la santé mondiale, affirme que 18 pays à faible revenu sont actuellement confrontés à des pénuries d'oxygène ou risquent d'y être confrontés, la plupart d'entre eux se trouvant en Afrique.

La plupart des pays les plus pauvres confrontés à une pénurie d'oxygène ou risquant d'y être confrontés se trouveraient en Afrique

Jessica Winn, responsable du hub de soutien à la pneumonie pour Save the Children, explique que le besoin d'oxygène dans ces pays était élevé et urgent.

"Maintenant qu'une troisième vague de la pandémie est arrivée en Afrique, les populations sont à nouveau en danger. Depuis le 1er juin 2021, l'oxygène nécessaire pour traiter les patients atteints de Covid-19 en Zambie a été multiplié par cinq pour atteindre 50 000 mètres cubes, et par trois pour atteindre 12 000 mètres cubes en République démocratique du Congo".

Une étude publiée dans le Lancet le mois dernier suggère que plus de la moitié des patients atteints de Covid qui sont décédés dans 64 hôpitaux de 10 pays africains n'ont pas reçu d'oxygène.

Les professionnels de la santé affirment que le chiffre réel pourrait être plusieurs fois plus élevé, car il n'existe pas de mécanisme de déclaration approprié et de nombreux décès surviennent dans les villages.

"Il y a environ 750 hôpitaux et centres de santé primaire en Somalie qui ont besoin d'urgence de plus de 1 400 concentrateurs d'oxygène, mais ils en ont reçu moins de 300", affirme le Dr Joseph Serike, spécialiste technique principal en santé auprès de Save the Children dans la capitale, Mogadiscio.