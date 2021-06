Juneteenth : qu'est-ce que ce nouveau jour férié américain et quel est son rapport avec Black Lives Matter ?

il y a 18 minutes

Le Juneteenth est célébré aux États-Unis depuis plus de 150 ans

Le Juneteenth est l'une des plus anciennes fêtes américaines, marquant la fin de plus de deux siècles d'esclavage dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis.

Le 19 juin est célébré depuis 1866, mais bien que le Texas soit devenu le premier État à faire du 19 juin un jour férié officiel en 1980, il a fallu plus de quarante ans pour que cette initiative soit reproduite au niveau national.

Mais la mesure a gagné du soutien suite à la mort de George Floyd, au mouvement Black Lives Matter et à l'élection de Joe Biden à la présidence.

Désormais, un projet de loi visant à en faire un jour férié fédéral est passé par le Sénat américain (à l'unanimité) et la Chambre des représentants (415 voix pour, 14 contre). Le président Biden a ratifié la loi lors d'un événement à la Maison Blanche jeudi après-midi.

Alors, qu'est-ce que le Juneteenth ?

L'esclavage a duré plus de deux siècles dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis

Le nom vient d'une combinaison de "June" (le mois de juin) et "nineteenth" (le chiffre 19) et il s'agit de la date (le 19 juin) à laquelle l'esclavage a été définitivement considéré comme terminé aux États-Unis. Elle est également connue sous les noms de "Emancipation Day" (jour de l'émancipation) et de "Freedom Day" (jour de la liberté).