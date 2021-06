Coelacanthe : le poisson qui est considéré comme un "fossile vivant" et qui peut vivre jusqu'à 100 ans

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le coelacanthe est un poisson qui vit à de grandes profondeurs

Il est considéré comme un "fossile vivant", capable de vivre de nombreuses années de plus que ce que l'on pensait auparavant.

Selon une nouvelle étude, le cœlacanthe ne vit pas seulement une vingtaine d'années, comme on le pensait auparavant, mais plusieurs décennies de plus, voire jusqu'à un siècle.

Des scientifiques français ont étudié les marques sur les écailles des cœlacanthes dans les musées, en utilisant une technique similaire à l'étude des cernes des arbres qui indiquent leur âge.

Ils ont déterminé que le poisson se reproduit à un âge avancé et que les femelles peuvent être enceintes jusqu'à cinq ans.

C'est une espèce à croissance lente qui a peu de jeunes et qui est particulièrement vulnérable aux facteurs d'extinction tels que le changement climatique et la surpêche.

Pour cette dernière raison, le fait d'en savoir plus sur le cœlacanthe pourrait aider à mettre en œuvre des mesures de protection et de conservation plus fortes, déclare le Dr Bruno Ernande de l'Université de Montpellier en France.

"Un cadre très important pour les mesures de conservation est de pouvoir évaluer la démographie de l'espèce", explique-t-il à la BBC.

"Avec ces nouvelles informations, nous serons mieux à même de l'évaluer", déclare l'expert, dont l'étude a été publiée dans la revue Current Biology.

Un "fossile vivant"

On a longtemps cru que le cœlacanthe était éteint, jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le filet d'un pêcheur en Afrique du Sud en 1938.

Par la suite, on a découvert deux populations vivant au large de la côte est de l'Afrique et une autre au large des côtes de Sulawesi, en Indonésie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cœlacanthes sont présents sur les côtes de l'Indonésie et dans l'océan Indien

La population africaine est considérée comme gravement menacée et il n'en reste probablement que quelques centaines.

"Le cœlacanthe semble avoir l'une des histoires de vie les plus lentes, sinon la plus longue, parmi les poissons marins, proche de celle des requins des grands fonds et de l'hoplostète orange", a déclaré Kélig Mahé de l'Unité de recherche sur les pêcheries de la mer du Nord à Boulogne-sur-mer, en France.

"Nos résultats suggèrent qu'ils sont peut-être encore plus menacés que prévu en raison de leur histoire de vie particulière. Par conséquent, ces nouvelles données sur la biologie et le cycle de vie des cœlacanthes sont essentielles pour la conservation et la gestion de cette espèce."

Les ancêtres des cœlacanthes ont évolué il y a 420 millions d'années, survivant au mouvement des continents et à l'impact d'un astéroïde qui a probablement anéanti les dinosaures.

Vivant dans des grottes au fond de l'océan, les coelacanthes peuvent atteindre 1,8 mètre et peser plus de 90 kg.

Dans le cadre d'études futures, les scientifiques prévoient d'effectuer des analyses plus poussées afin de déterminer si la lenteur de la croissance du cœlacanthe est liée aux températures de la mer.

La réponse permettra de mieux comprendre les effets du changement climatique sur cette espèce vulnérable.

