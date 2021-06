Elections 2021 en Ethiopie : une ex-detenue est la présidente de la Commission électorale éthiopienne.

Crédit photo, AFP

Ancienne prisonnière politique qui s'est exilée aux États-Unis, Birtukan Mideksa est maintenant sur le devant de la scène en Éthiopie où elle supervise les premières élections parlementaires du pays depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a pris ses fonctions en 2018 en promettant de mettre fin à des décennies de régime autoritaire.

En recommandant Mme Birtukan, 47 ans, au poste très important de présidente du comité électoral, le nouveau premier ministre l'a décrite comme quelqu'un qui "ne se soumettra jamais, même au gouvernement".

Nombreux sont ceux qui partagent ce sentiment, car elle s'est forgée une réputation de courage et d'indépendance d'esprit en tant qu'avocate, juge et politicienne.

Mme Birtukan s'est présentée aux élections parlementaires de 2001 en tant qu'indépendante, mais a perdu face au candidat de la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF), et a admis que sa défaite tenait à sa "popularité limitée" plutôt qu'à un trucage.

Elle devient ensuite juge et attire l'attention du public un an plus tard lorsqu'elle résiste à l'ingérence politique dans le système judiciaire en ordonnant la libération de l'ancien ministre de la défense Siye Abraha. Son arrestation pour corruption a été perçue comme une tentative de neutraliser un rival redoutable du premier ministre de l'époque, Meles Zenawi.

"Le cas de Siyes est le plus visible. Mais ils [Mme Birtukan et d'autres juges] ont tous essayé de défier le système de manière invisible pendant un certain temps", explique un ami, qui s'exprime sous couvert d'anonymat.

Crédit photo, AFP Légende image, Meles Zenawi a été accusé de diriger l'Éthiopie d'une main de fer.

Avide de changement, Mme Birtukan renoue avec la politique et joue un rôle clé dans la formation de la Coalition pour l'unité et la démocratie (CUD) afin de présenter un front uni contre l'EPRDF lors des élections législatives de 2005, largement considérées comme le scrutin le plus âprement disputé de l'histoire de l'Éthiopie, l'opposition affirmant avoir été privée de la victoire.

En tant que haut responsable du CUD, Mme Birtukan a été une cible évidente pour les forces de sécurité, et elle a fait partie des milliers de personnes détenues lors de la répression qui a suivi l'élection. Près de 200 personnes ont été abattues par la police.

Poursuivi par un ami

Un réseau clandestin que la CUD avait construit a été écrasé, mais depuis la prison, ses dirigeants - dont Mme Birtukan - l'ont reconstruit, l'appelant le Conseil international de Kinjit (KIC), pour mobiliser le soutien à la lutte pour la démocratie.

"Ils avaient l'habitude de discuter et de prendre des décisions sur le chemin du tribunal", raconte un ami de Mme Birtukan, qui a préféré garder l'anonymat.

Crédit photo, AFP Légende image, Plus de 37 millions de personnes se sont inscrites sur les listes électorales, selon les autorités.

En 2006, Mme Birtukan fait partie d'un grand nombre de détenus - dont l'actuel président de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, Daniel Bekele - qui sont accusés de diverses infractions, dont la trahison.

À leur grande surprise, l'un des procureurs se révèle être Shimels Kemal - un ami de Mme Birtukan et un colocataire de M. Daniel - qui demande au juge de les condamner à mort.

"La scène était si dramatique", se souvient un collègue, qui les connaissait, dans une interview accordée à la BBC Amharic.

"Shimels ne lâche pas les choses facilement. Il mélange la politique et le personnel. Il s'est senti trahi quand ses amis ont choisi une autre ligne idéologique."

Le juge a rejeté la demande du procureur, et a imposé une peine de prison à vie à la place.

Contrainte de laisser sa petite fille aux soins de sa mère âgée, Mme Birtukan commence à purger sa peine dans la tristement célèbre prison de Kaliti, où elle joue le rôle de pacificatrice entre les factions rivales du CUD après l'apparition de divergences majeures dans leurs rangs.

"Elle n'a pas résolu le problème, mais ils ont ensuite reconstruit un réseau clandestin à partir de zéro, avec succès", indique un ami de Mme Birtukan.

En prison, elle fera partie des prisonniers qui engageront des discussions avec un groupe d'anciens qui négocieront un accord entre eux et le gouvernement.

Elle est libérée en 2007, après 18 mois d'emprisonnement, et fait partie des personnes qui signent un document dans lequel elles regrettent leurs "erreurs" et demandent la grâce du Premier ministre Meles.

Cette décision a suscité la controverse dans les milieux de l'opposition et Mme Birtukan tente de minimiser l'importance de ce document dans un discours prononcé lors d'une visite à l'étranger.

Le chef de la police de l'époque, Wokneh Gebeyehu - aujourd'hui secrétaire exécutif de l'organe régional Igad - lui a ordonné de s'excuser, l'accusant d'avoir violé les conditions de sa grâce.

Mme Birtukan a refusé et, pendant la période de Noël 2008, elle a été renvoyée en prison pour purger le reste de sa peine à vie.

Dans un article publié dans le journal éthiopien Addis Neger peu avant sa réincarcération, elle écrit : "C'est peut-être mon dernier mot", et dans une déclaration significative au milieu de la controverse sur sa décision de demander la grâce, elle écrit : "J'ai signé ce document. C'est un fait que je ne peux pas changer, même si je le veux."

Ses nouvelles conditions de détention sont plus dures, et elle est maintenue à l'isolement pendant deux mois, alors qu'on lui refuse même le droit de voir sa fille.

Exil aux États-Unis

Cette situation a accru la sympathie du public à son égard, Amnesty International la qualifiant de prisonnière de conscience et le journal sud-africain Mail & Guardian la décrivant comme la prisonnière politique la plus célèbre d'Éthiopie.

En octobre 2010, Mme Birtukan est à nouveau libérée après avoir négocié une nouvelle grâce.

Crédit photo, AFP Légende image, La libération de Birtukan Mideksa en 2010 a été un énorme soulagement pour sa famille et ses amis.

Après sa libération, elle et sa fille s exilent aux États-Unis, où elle étudie à la Harvard Kennedy School et travaille ensuite pour la National Endowment for Democracy (NED), une agence américaine qui affirme soutenir la démocratie dans le monde.

Elle regagne l'Éthiopie après l'arrivée au pouvoir de M. Abiy, qui a promis de mettre fin à des années de répression.

Mais l'euphorie qui a entouré sa nomination est, dans une certaine mesure, retombée.

Après des retards répétés, le scrutin a lieu ce lundi, bien que certains grands partis d'opposition le boycottent, affirmant que les conditions d'un scrutin libre et équitable ne sont pas réunies.

Crédit photo, AFP Légende image, Des programmes d'éducation des électeurs ont été organisés pour réduire le risque de bulletins nuls.

Parmi les détracteurs de Mme Birtukan figure le professeur Merera Gudina, qui la connaît depuis 21 ans. Il dirige le Congrès fédéraliste oromo (OFC), qui boycotte l'élection.

"Nous n'avions pas vu de bureaux de vote illégaux ou d'impossibilité d'enregistrer un candidat dans sa circonscription lors des précédentes élections", souligne-t-il.

Avec le boycott du scrutin par l'OFC et un autre parti dans la région d'Oromia, la guerre dans le nord de la région du Tigré et le report des élections dans certaines parties de la région de Somali, "les élections se déroulent principalement dans la région d'Amhara et dans [la capitale] Addis-Abeba", ajoute-t-il.

Mais pour Mesenbet Assefa, universitaire de l'université d'Addis-Abeba, Mme Birtukan a fait du bon travail.

"Les problèmes ne sont pas le fait de la commission [électorale] ou du gouvernement. Les partis politiques ont la responsabilité de faire ce que la démocratie exige - un discours discipliné - et de ne pas utiliser les armes pour renverser le gouvernement."