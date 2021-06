L'histoire de la Sud-africaine Gosiame Thamara Sithole aux 10 bébés est fausse, révèle une enquête

il y a une heure

La jeune femme de 37 ans est désormais placée en observation en vertu de la loi sur la santé mentale et bénéficiera d'un soutien.

Il a poursuivi en affirmant que Mme Sithole avait mis au monde les enfants le 7 juin à l'hôpital universitaire Steve Biko (SBAH), dans la capitale, Pretoria, et que le personnel était mal préparé.

Elle a accusé l'hôpital et les autorités sanitaires provinciales de tenter de dissimuler une négligence médicale.

"Ces allégations sont fausses, non fondées et ne servent qu'à ternir la bonne réputation du Steve Biko Academic Hospital et du gouvernement provincial du Gauteng", indique la dernière déclaration.