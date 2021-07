Excision : "je l'ai subie, mais mes filles ne la subiront pas"

il y a 20 minutes

Les mutilations génitales féminines (MGF) sont interdites en Égypte depuis 2008, mais le pays affiche toujours l'un des taux les plus élevés au monde pour cette pratique.

Dans certaines communautés musulmanes conservatrices, les femmes sont considérées comme "impures" et "non aptes au mariage" si elles ne subissent pas de mutilations génitales féminines (MGF), c'est-à-dire l'ablation ou la coupure délibérée des organes génitaux externes de la femme (excision).

En vertu de la loi, les médecins peuvent être condamnés à une peine de prison pouvant aller jusqu'à sept ans s'ils sont reconnus coupables d'avoir pratiqué cette procédure, et toute personne qui la demande risque jusqu'à trois ans de prison.

Deux victimes décrivent ici ce qui leur est arrivé et expliquent pourquoi elles veulent protéger leurs propres filles.

Layla avait environ 11 ans lorsqu'elle a subi une MGF. Près de trente ans plus tard, ce jour fatidique est encore frais dans sa mémoire. Elle venait de passer ses examens scolaires lorsque cela s'est produit.

"Au lieu de me récompenser pour mes bonnes notes, ma famille a fait venir une sage-femme, habillée tout en noir, m'a enfermée dans une pièce et m'a entourée", se souvient-elle.

"Ils m'ont maintenue au sol et elle a coupé cette partie de mon corps. Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal à ces personnes âgées - que j'aimais - pour qu'elles soient sur moi et ouvrent mes jambes pour me faire du mal. C'était psychologiquement comme une dépression nerveuse pour moi".