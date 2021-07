Jeanne Baret : comment l'identité de la première femme à faire le tour du monde a été tenue secrète

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bougainville appelle l'île qui inspirera Gaugin la Nouvelle Cintera (l'île d'Aphrodite), et dit que c'est "un paradis pour les marins". (Fatata Te Miti ou Près de la mer du post-impressionniste français Paul Gaugin)

En avril 1768, deux navires français, la Boudeuse et l'Etoile, mouillent au large de Tahiti.

Jusqu'alors, la France ignorait l'existence de l'île polynésienne volcanique qui a ensuite acquis une réputation de paradis sur terre, mais les 330 officiers et hommes qui ont mis pied à terre pour la première fois depuis près d'un an ont apprécié sa beauté naturelle et humaine.

Les deux navires étaient les véhicules d'une expédition, sous le commandement de Louis-Antoine de Bougainville, visant à effectuer le premier tour du monde français et à trouver des ressources naturelles utiles à une puissance impériale.

Le récit du voyage publié par Bougainville oppose la timidité française à la liberté sexuelle de Tahiti : regarder avec le désir plutôt qu'agir.

Cependant, une femme a vu le danger dans le regard des Tahitiens qui l'observaient et a appelé ses compatriotes à l'aide pour la sauver.

Au grand étonnement des Français, cette femme n'était pas une insulaire, mais un membre de leur propre équipage.

Comme Bougainville le racontera plus tard, "ils ont découvert que le valet de Monsieur Commerson, le médecin, est une fille qui avait été prise jusqu'à présent pour un garçon".

Cette servante du naturaliste de l'expédition était Jeanne Baret.

Et selon Bougainville, personne à bord des navires bondés ne l'a remarqué pendant plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils touchent terre à Tahiti, où les marins français ont été entourés de Tahitiennes et Baret de Tahitiens.

"Les botanistes"

En décembre 1766, alors qu'elle avait 26 ans, Jeanne Baret s'est déguisée en homme et a attendu sur le quai du port de Rochefort, dans le sud-ouest de la France.

Légende image, Portrait imaginaire de Jeanne Baret habillée en marin, réalisé à titre posthume, en 1817

C'est là qu'il offre ses services à Philibert Commerson, médecin de formation, mais alors naturaliste nommé par le roi pour la première tentative française de circumnavigation, qui devait prendre au moins trois ans.

L'avance de salaire de Commerson comprenait de l'argent pour embaucher un assistant, mais il n'avait pas pu en trouver un à son goût et a rapidement conclu un accord avec le jeune homme qui s'était présenté comme Jean Baret.

C'est du moins la version des événements de Commerson.

En réalité, Baret, de 12 ans sa cadette, une femme qui, malgré ses origines modestes, savait lire et écrire, vivait avec le savant depuis 1764 et lui avait donné un fils, qui est mort.

Lorsque Commerson est nommé à l'expédition de Bougainville, Baret est le choix évident pour être son assistant, si elle n'était pas une femme : une ordonnance royale interdit les femmes sur les navires de la marine française.

Le couple a donc imaginé un plan pour que Baret se déguise en homme.

La décision, semble-t-il, n'était pas basée uniquement sur la compagnie.

Le testament de Commerson précisait qu'en cas de décès et de survie de Baret, ce dernier devait bénéficier d'une année dans leur appartement commun à Paris pour organiser ses collections d'histoire naturelle, notamment les gerbes de spécimens de plantes pressées qu'il collectionnait depuis son adolescence.

Le fait qu'il lui ait confié une telle tâche indique qu'elle avait des connaissances botaniques et des compétences suffisantes pour ne pas avoir besoin de ses conseils constants.

En fait, dans son journal, Bougainville se réfère à Baret et Commerson comme "les botanistes".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bougainville ne se doutait apparemment de rien : permettre à une femme de se joindre à son expédition était une violation de la loi

En embarquant sur l'Etoile à Rochefort, le déguisement de Baret aurait pu être rapidement découvert si Commerson n'avait pas été affecté à la cabine du capitaine pour y installer son équipement de campagne.

Elle avait des toilettes privées, permettant à Baret de se soulager en privé plutôt qu'avec les autres marins.

Le 1er février 1767, après six semaines de préparation et d'approvisionnement, l'Étoile fait voile vers le sud-ouest pour rejoindre Bougainville à Rio de Janeiro, où il est engagé dans des affaires diplomatiques à bord de son propre navire, la Boudeuse.

Esprits suspicieux

En plus de Bougainville, trois autres membres de l'expédition ont tenu des journaux qui mentionnent Baret.

Celle du chirurgien de l'Étoile, François Vivès, indique clairement que l'équipage a commencé à soupçonner que Baret était une femme quelques jours après le départ.

Et le journal que Commerson a tenu avec un autre membre de l'équipage à bord de l'Étoile révèle le moment où la véritable identité de Baret a apparemment été mise hors de doute.

Comme le veut la tradition maritime, lorsque l'Étoile franchit l'équateur le 22 mars 1767, toutes les "vierges équatoriales" doivent se dénuder pour être baptisées par le père Neptune et ses disciples.

Légende image, Le rite du passage de l'équateur est ancien et toujours vivant

Commerson décrit la cérémonie inhabituellement brutale comme "une mascarade de démons", bien que, étant un gentleman, son "baptême" n'était rien de plus qu'un bain avec un seau d'eau. Les simples marins se déshabillaient pour plonger dans une piscine fétide et étaient battus à coups de pagaie par les "acolytes de Neptune" et peints en vert.

Baret a été la seule recrue équatoriale à rester entièrement vêtue, un fait remarqué par l'équipage.

Exubérance

L'Etoile arrive à Rio à la mi-juin et, en attendant l'arrivée de la Boudeuse, Baret et Commerson partent explorer la botanique locale, bien que les ulcères variqueux récurrents de Commerson limitent ses mouvements.

En fait, son état de santé était si mauvais que le chirurgien a recommandé l'amputation de la jambe affectée.

Il est donc probable que c'est Baret qui a récolté la vigne tropicale voyante qui a été nommée plus tard d'après son commandant : Bougainvillier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bougainvillier ou bugambilie est originaire d'Amérique du Sud

À la mi-juillet, les deux navires ont fait route vers le sud, parmi les baleines à bosse incrustées de bernaches qui déferlent sur les vagues de l'Atlantique Sud.

Mais une fuite dans la cale de l'Etoile a nécessité des réparations au large de Montevideo, où Baret et Commerson ont débarqué.

Parmi leurs cibles figuraient des spécimens de la cochenille carmin, récoltée sur les coussinets épineux du figuier de Barbarie, en raison de la forte demande pour le colorant rouge produit à partir de sa coque : les entreprises qui le produisaient étaient cotées à la bourse de Londres et d'Amsterdam.

En novembre 1767, les réparations de l'Étoile terminées, l'expédition appareille de Rio de la Plata et traverse la bioluminescence marine que l'on retrouve souvent dans ces eaux : une brume laiteuse à la surface de l'océan qui l'illumine jusqu'à l'horizon.

Le journal de Bougainville a enregistré des phoques, des pingouins et des baleines, tandis que des albatros et des pétrels volaient au-dessus de ses têtes.

Pour Baret, fille de travailleurs journaliers qui n'ont généralement jamais voyagé au-delà de leur marché local, l'expérience a dû être miraculeuse.

Légende image, La cochenille carmin est originaire des Amériques

Le 4 décembre, les navires ont atteint la pointe sud du continent sud-américain et ont viré vers l'ouest dans le détroit de Magellan.

Un cinquième du journal de Bougainville est consacré à cette étape du voyage, au cours de laquelle les navires avancent lentement dans ce canal, en essayant d'éviter les moraines glaciaires submergées (monticules de matériaux glaciaires) qui pourraient déchirer les coques.

Baret et Commerson sont débarqués sur le rivage, avec du personnel supplémentaire pour les aider, et Bougainville enregistre les indigènes de Patagonie qui suivent l'exemple des botanistes et participent à la recherche de plantes.

L'expédition dans le détroit était accompagnée de dauphins noirs et blancs que Commerson croyait nouveaux pour la science européenne ; égoïstement, il a donné son nom à l'espèce de dauphin : Cephalorhynchus commersonii.

À terre, l'expédition a vu des colonies de manchots de Magellan et d'énormes éléphants de mer du Sud, parmi d'autres merveilles naturelles qui ont peut-être permis à Baret de compenser le froid intense qu'il a dû endurer pendant les excursions à terre.

Suspicion

Fin janvier 1768, l'expédition émerge enfin dans le Pacifique, traçant une route vers le nord-ouest dans l'espoir d'atteindre les îles aux épices (ou Moluques, aujourd'hui Maluku, en Indonésie), étroitement surveillées par les dirigeants coloniaux néerlandais.

Parmi les produits qui y étaient obtenus, le plus prisé était la noix de muscade.

C'est en chemin qu'au début du mois d'avril 1768, les navires sont arrivés à Tahiti, où Baret et Commerson ont dû étudier l'arbre à pain, qui sera plus tard la cible de l'expédition malheureuse du capitaine Bligh sur le Bounty ; Commerson a certainement dessiné la plante dans son carnet.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration de Louis Antoine de Bougainville à Tahiti par l'artiste Gilbert en 1898

C'est également là, selon le récit de Bougainville, que la découverte de "la fille" a eu lieu. Les premiers lecteurs de ses rapports n'ont rien vu d'étrange dans l'apparente capacité des Tahitiens à reconnaître Baret.

Mais ceux du 21e siècle ont des raisons de douter : Bougainville n'a pas écrit sur cette révélation pendant le séjour de l'expédition sur l'île ; ce n'est que les 28 et 29 mai 1768 que son journal aborde le sujet de Baret pour la première et dernière fois, attribuant la découverte aux Tahitiens.

Et ce n'est pas parce qu'à la fin du mois de mai, il avait peu de choses à raconter. À cette époque, les navires avaient si peu de nourriture et d'eau que les officiers avaient commencé à manger des rats, et les simples marins recevaient des peaux bouillies à ronger.

En outre, les navires ont rencontré des insulaires mélanésiens armés de l'archipel de Vanuatu et se sont sentis obligés de faire feu sur eux. Au milieu de l'abondance tropicale, Boudeuse et Étoile n'ont trouvé aucun endroit sûr où débarquer.

Viol

Le 5 juin 1768, la Boudeuse tire des coups de semonce pour alerter l'Étoile d'un danger dans l'eau : l'expédition a rencontré la Grande Barrière de Corail.

Les équipages regardent fixement ce que le capitaine James Cook décrira plus tard comme "un mur de roches coralliennes s'élevant perpendiculairement à l'océan sans fond". Aujourd'hui, un affleurement corallien situé à environ 190 kilomètres à l'est du continent australien est appelé Bougainville Reef en l'honneur de ce moment.

Les navires ont viré vers le nord et, le 10 juin, l'expédition se trouvait au large de la côte sud-est de la Nouvelle-Guinée. Les courants océaniques et les tempêtes tropicales ont empêché l'expédition de toucher terre, si bien qu'elle a dû débarquer début juillet en Nouvelle-Irlande, au nord-est de la Nouvelle-Guinée.

Les journaux de trois autres hommes de l'expédition rapportent que quelque chose d'important est arrivé à Baret ici.

Légende image, Ridley, l'auteur de cet article et du livre "La découverte de Jeanne Baret", contrairement à d'autres, ne néglige pas ce qui est arrivé à Baret

Celle de François Vivès est la plus explicite des trois : ses métaphores sur le retrait de la platine d'un pistolet et la découverte d'une conque indiquent que Baret a été déshabillée et agressée de force.

Bien que cette version des événements ait été corroborée par d'autres, les chroniqueurs modernes préfèrent généralement se fier au récit de Bougainville.

À la recherche d'épices

Commerson et Baret n'ont pas quitté leur cabane pendant un mois après ce qui s'est passé en Nouvelle-Irlande.

L'expédition, quant à elle, a tenté de s'approcher de la côte nord de la Nouvelle-Guinée, mais a été gênée par des orages et de forts vents contraires.

Bougainville a décidé de naviguer vers l'ouest et d'accoster aux îles des épices.

Cependant, les Néerlandais avaient depuis longtemps réglementé la production et la disponibilité des cartes pour ces îles, de sorte que les navires non néerlandais naviguaient à l'aveugle dans la mer de Ceram.

Crédit photo, Jeffdelonge

Lorsque Baret et Commerson débarquent enfin, l'île choisie ne produit aucune épice. Début septembre, l'Etoile et la Boudeuse ont jeté l'ancre au large de l'île de plantation hollandaise de Boeroe (aujourd'hui Buru) et, après avoir fouillé les navires, le gouverneur a nourri Bougainville et ses officiers et leur a donné quelques provisions.

Désormais sous surveillance néerlandaise, Bougainville n'avait d'autre choix que de naviguer directement vers l'ouest à travers la mer des Moluques jusqu'à un port important.

Plus tard dans le mois, l'expédition est arrivée à Batavia (aujourd'hui Jakarta), où elle s'est réapprovisionnée avant de naviguer vers l'île de France (aujourd'hui Maurice), contrôlée par les Français.

Là, Baret, Commerson et l'astronome Pierre-Antoine Véron sont invités à séjourner dans la maison du directeur du jardin botanique, Pierre Poivre. Dans les jardins, Poivre supervise les cultures d'essai de plantes tropicales qui pourraient être utiles pour nourrir et habiller la France et son empire.

Les compétences des botanistes sont recherchées et, lorsque Bougainville s'embarque en décembre 1768, Véron et eux restent avec Poivre.

Prix d'honneur

Lorsque l'expédition rentre en France en mars 1769, Bougainville est fêté comme un héros.

Légende image, Baret a été honoré en 2012 en nommant une plante du Pérou et de l'Équateur Solanum baretiae Tepe

De leur base à l'île Maurice, Baret et Commerson ont exploré Madagascar avant la mort de ce dernier en 1773 ; elle s'est assurée un retour en France, où elle est arrivée en 1774 ou au début de 1775.

Lorsqu'elle pose le pied sur le sol français, quelque 8 ans après son départ, il n'y a personne pour célébrer son retour. Cependant, quelqu'un, probablement le commandant Bougainville, a adressé une pétition au ministère de la Marine pour que cette femme extraordinaire soit reconnue.

À partir du 1er janvier 1785, elle reçoit une pension d'État pour sa participation à l'expédition. Jeanne Baret a été la première femme à faire le tour du monde et la première à recevoir une pension du gouvernement pour sa contribution à une expédition scientifique.

Barnet et Commerson ont rassemblé plus de 6 000 spécimens de plantes, d'animaux et de minéraux, qui ont tous été absorbés par la suite dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle de Paris.

* Glynis Ridley est professeur et présidente du département d'anglais de l'université de Louisville, Kentucky, et auteur de "Baret's Discovery".