Jack Dorsey : pourquoi les Nigérians aiment tant le patron de Twitter ?

il y a 14 minutes

Sa plateforme Twitter a été utilisée pour galvaniser le soutien aux manifestations #EndSars de l'année dernière, qui ont commencé comme un mouvement contre la brutalité policière et s'est transformée en une confrontation entre la classe politique et la jeunesse nigériane.

Alors que la nation célébrait la Journée de la démocratie le 12 juin et que des manifestations avaient lieu dans différentes villes appelant à un renversement de l'interdiction d'accès à Twitter, il a tweeté le drapeau nigérian avec un emoji représentant une poignée de main et "#bitcoin".

Bien qu'il soit plus célèbre en tant que PDG de Twitter, M. Dorsey est également le fondateur de Square et Cash App, deux plateformes de traitement des paiements qui s'intéressent aux crypto-monnaies, en particulier Bitcoin.

Crypto-monnaies ciblées

Une inflation élevée et une monnaie nationale faible ont conduit des millions de personnes à se tourner vers les monnaies numériques, que certains considèrent comme plus sûres et plus fiables.