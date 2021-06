Jacob Zuma condamné par la plus haute juridiction d'Afrique du sud

il y a une heure

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est condamné à 15 mois de prison par la plus haute juridiction du pays.

M. Zuma a refusé de se présenter devant le tribunal pour expliquer ses actions, explique-t-elle et "[il] a préféré faire des déclarations provocatrices, non méritoires et vitupérantes qui constituent un effort calculé pour porter atteinte à l'intégrité du système judiciaire".