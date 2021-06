Covid en Afrique : comprendre la troisième vague

Peter Mwai

BBC Reality Check

Crédit photo, AFP Légende image, Peu de pays africains disposent des installations nécessaires pour identifier de nouveaux variants

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que l'augmentation actuelle des cas de Covid-19 en Afrique est "extrêmement préoccupante" alors que de plus en plus de pays enregistrent une augmentation des cas.

L'OMS affirme que la propagation de nouveaux variants du coronavirus, y compris le variant Delta, est en partie à l'origine de l'augmentation.

Le continent est également à la traîne en matière de vaccination, représentant un peu moins de 1,5 % de tous les vaccins administrés dans le monde jusqu'à présent.

Où le nombre de cas augmente-t-il ?

L'OMS affirme que le nombre de cas et de décès en Afrique a augmenté de près de 40 % au cours de la semaine dernière, et dans certains pays, le nombre de décès a triplé ou quadruplé.

Les cas sont sur une tendance à la hausse dans au moins 12 pays dont l'Ouganda, la République démocratique du Congo (RDC), la Namibie, la Zambie, le Rwanda et la Tunisie parmi les pays les plus touchés.

"Cela est dû à un mélange de lassitude du public, de mixité sociale, d'utilisation inefficace des mesures de santé publique et sociales, d'iniquité vaccinale et de propagation de nouveaux variants", selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Légende image, Graphique montrant l'augmentation des cas en Afrique au fil du temps

L'Afrique du Sud signale également une augmentation soutenue des cas, la province du Gauteng, où se trouve Johannesburg, est en tête des infections.

Là-bas, cette nouvelle vague devrait dépasser le pic de la deuxième vague, et de nouvelles restrictions ont été annoncées sur les ventes d'alcool et les rassemblements publics.

L'OMS affirme que l'arrivée d'un hiver plus frais en Afrique australe a augmenté le risque d'infection.

Crédit photo, AFP Légende image, L'Afrique du Sud a eu le plus de cas sur le continent

À travers le continent, les cas augmentent à un rythme plus rapide par rapport aux autres vagues et devraient dépasser le pic de la deuxième vague enregistré en janvier 2021.

"La troisième vague s'accélère, se propage plus rapidement, frappe plus fort. Avec une augmentation rapide du nombre de cas et des rapports croissants de maladies graves, la dernière vague menace d'être la pire de l'Afrique à ce jour", a déclaré Matshidiso Moeti, responsable de l'OMS pour l'Afrique.

Au 20 juin, soit 48 jours après la nouvelle vague, l'Afrique avait enregistré environ 474 000 nouveaux cas - un chiffre 21 % supérieur à l'augmentation pour la même période de la deuxième vague.

Au rythme actuel des infections, l'OMS estime que le nombre de cas dépassera le pic de la deuxième vague début juillet.

Le variant Delta est-il à blâmer ?

Les experts pensent que la propagation du variant Delta (qui est plus transmissible) a contribué à une augmentation des cas et des décès à travers le continent.

Il a été signalé dans 14 pays à ce jour.

Dans certains pays qui connaissent une résurgence, il a été trouvé dans la plupart des échantillons qui ont été séquencés - par exemple en RD Congo et en Ouganda.

Pays connaissant une recrudescence des infections

Mais il est à craindre que les nouveaux variants ne puissent pas être facilement contrôlés car les tests nécessaires pour les identifier ne sont pas largement disponibles.

Un autre variant du virus apparu en Afrique du Sud l'année dernière, désormais appelé variante bêta, a entraîné un nombre élevé de cas en Afrique australe.

Trente pays ont également signalé la présence d'un variant de Covid-19 identifié pour la première fois au Royaume-Uni, désormais nommé variant Alpha.

Alors que le nombre de cas augmente à nouveau, plusieurs pays - comme la Tunisie, le Rwanda et l'Ouganda - ont réintroduit des restrictions sur les rassemblements publics et les voyages non essentiels.

Que deviennent les décès dus au Covid ?

Le nombre de décès liés à Covid a augmenté de 7 % au cours du mois dernier, selon les données du CDC Afrique.

Il y a eu des augmentations significatives au Nigeria (417 %), en RD du Congo (182 %) et en Afrique du Sud (14 %).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Préparation pour un enterrement près de Harare, au Zimbabwe

Les Centres africains de contrôle des maladies (CDC) ont mis en garde contre l'augmentation des taux de mortalité à travers le continent, affirmant que sur les 55 pays qu'ils surveillent, 21 signalent des taux de mortalité supérieurs à la moyenne mondiale de 2,2 %.

Une étude publiée dans The Lancet suggère que les patients hospitalisés qui sont gravement malades avec Covid-19 en Afrique sont beaucoup plus susceptibles de mourir que dans d'autres parties du monde en raison des ressources de santé limitées.

Les chercheurs, qui ont examiné des patients dans des hôpitaux de 10 pays africains, ont découvert que près de la moitié de ceux qui avaient besoin de soins intensifs étaient décédés, alors que la moyenne mondiale était inférieure à un tiers.

Le taux de mortalité mondial a baissé depuis le début de la pandémie, ce qui en soi placerait davantage de pays africains au-dessus de la moyenne mondiale.

Et les taux de mortalité sont également affectés par la quantité de tests effectués - un pays avec de faibles niveaux de tests affichera un taux de mortalité plus élevé car de nombreux cas de Covid non mortels ne sont pas détectés.

Il faut également tenir compte du fait que les données sur les décès doivent être traitées avec prudence, étant donné les grandes variations dans la façon dont les pays les enregistrent.

En Afrique du Sud, les recherches sur les décès excessifs - c'est le nombre de décès sur une certaine période supérieur à ce qui serait normalement attendu - montrent qu'il y a eu 173 132 décès supplémentaires entre le 6 mai de l'année dernière et le 19 juin de cette année.

Le bilan officiel des décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie est d'environ 60 000.

Et l'Afrique du Sud n'était que l'un des huit pays du continent qui, selon la BBC, disposaient de systèmes d'enregistrement des décès adéquats.