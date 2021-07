TB Joshua : Le télévangéliste nigérian sera enterré à Lagos

il y a une heure

Surnommé le "Prophète" par ses adeptes, il dirigeait la chaîne de télévision chrétienne Emmanuel TV et a souvent effectué des tournées en Afrique, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Amérique du Sud.

Un "prophète" controversé

La Christian Association of Nigeria (Can) et la Pentecostal Fellowship of Nigeria (PFN) l'avaient précédemment décrit comme un "imposteur" appartenant à un groupe d'"occultes" ayant infiltré le christianisme.