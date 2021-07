Jihan Sadat : la première dame d'Égypte qui a transformé les droits des femmes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jihan Sadat était une militante dévouée des droits des femmes et de la paix dans le monde.

JJehan Sadat est assise dans les tribunes, à quelques mètres de son mari, lorsque des hommes armés ouvrent le feu lors d'un défilé militaire au Caire.

Son compagnon de vie, Anouar - alors président de l'Égypte - est touché par plusieurs balles et meurt deux heures plus tard à l'hôpital. C'était le 6 octobre 1981 et la décennie de Mme Jihan en tant que première dame d'Égypte prend fin brutalement.

Mme Jihan, qui est décédée à l'âge de 88 ans, a consacré la majeure partie de sa vie à la promotion de la justice sociale et de l'émancipation des femmes en Égypte, et a continué à le faire des décennies après l'assassinat très public de son mari.

"Elle a été le moteur du changement et a inspiré les générations à venir", affirme Noha Bakr, professeur affilié d'études politiques à l'Université américaine du Caire.

Une proposition difficile

Née au Caire en 1933 d'un père égyptien et d'une mère britannique, Jihan reçoit une éducation variée, fêtant Noël et mangeant des cornflakes au petit-déjeuner au lieu des fèves égyptiennes habituelles, et jeûnant chaque année pendant le mois de Ramadan.

Son aversion pour l'inégalité entre les sexes remonte à l'époque où elle était à l'école et où ses parents lui conseillaient de se concentrer sur des matières telles que la couture et la cuisine, en vue du mariage, plutôt que sur les mathématiques et les sciences qui auraient pu mener à une carrière universitaire.

"J'ai toujours regretté cette décision. Je ne permettrais jamais à mes filles de fermer leur avenir de cette façon", écrit-elle dans son autobiographie, Une femme d'Égypte.

Elle rencontre pour la première fois son futur mari Anwar, un ancien officier de l'armée, à l'âge de 15 ans, lors d'une visite chez son cousin, peu de temps après qu'il ait été libéré de prison pour avoir lutté contre le contrôle britannique en Égypte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il a fallu convaincre les parents de Jehan de l'autoriser à épouser Anwar Sadat, un homme divorcé de 15 ans son aîné.

Sa mère en particulier est réticente à l'idée d'autoriser le mariage de sa fille avec un révolutionnaire divorcé qui a presque deux fois son âge, mais il l'a conquise au cours d'une conversation sur Charles Dickens. "Il est intelligent. Il a du caractère. Il prendra bien soin de toi. Et tu ne t'ennuieras jamais", lui dit sa mère.

Ils se marient en 1949 et vivent un mariage de plus de trois décennies, ayant quatre enfants ensemble.

La première dame sous les projecteurs

Trois ans plus tard, son mari devient célèbre après avoir participé à un coup d'État mené par Gamel Abdel Nasser, qui a chassé du pouvoir le roi d'Égypte soutenu par les Britanniques et changé à jamais le cours de la politique égyptienne.

Anouar el-Sadate occupe ensuite plusieurs postes de haut niveau, jusqu'à son élection à la présidence, après la mort de Nasser en 1970.

Jihan est déterminée à jouer un rôle plus actif que les épouses des dirigeants précédents et est fréquemment photographiée aux côtés de son mari lors de visites officielles à l'étranger et dans des cadres plus intimes, à la maison avec leur famille.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Anwar et Jehan dans leur maison d'été à Alexandrie en 1972.

La première incursion de Jehan dans le service public remonte à la fin des années 1960, lorsqu'elle décide d'aider plusieurs femmes qu'elle avait rencontrées dans un village rural appelé Talla, dans la région du delta du Nil, et qui avaient désespérément besoin d'argent.

Elle crée une coopérative qui leur permet d'acquérir des compétences en couture et de devenir économiquement indépendantes de leurs maris.

Ce qui n'était au départ que 25 machines à coudre dans un bâtiment abandonné se transforme en une ligne de production à plus grande échelle, avec plus de 100 femmes fabriquant 4 000 uniformes par jour pour les ouvriers de l'usine.

"Elle a microfinancé de petits projets et a permis aux femmes de s'émanciper économiquement - elle organisait des expositions pour montrer leurs travaux et les vendre. Elle a compris que si les femmes sont économiquement autonomes, elles le seront aussi politiquement", explique le Dr Bakr.

La Talla Society est le point de départ de plusieurs projets menés par Jihan. Elle crée ensuite un programme de réhabilitation destiné aux vétérans de l'armée et aux civils handicapés et met en place des projets pour les enfants orphelins dans plusieurs villes.

Les lois de Jehan

Dix ans plus tard, Jehan contribue à mener une campagne visant à réformer la loi égyptienne sur le statut social, qui accorde aux femmes le droit de divorcer de leur mari et de conserver la garde de leurs enfants.

Dans son livre, elle raconte les difficultés rencontrées pour convaincre Anwar de soutenir ces réformes. "Plus de la moitié de notre population est constituée de femmes, Anwar. L'Égypte ne sera pas une démocratie tant que les femmes ne seront pas aussi libres que les hommes", lui dit-elle. "En tant que dirigeant de notre pays, il est de votre devoir de faire en sorte que cela se produise."

Malgré la réaction des musulmans conservateurs, le président Sadate exauce son souhait à l'été 1979 et promulgue des décrets améliorant le statut des femmes en matière de divorce, ainsi qu'une deuxième loi qui réserve 30 sièges au Parlement aux femmes. Ces mesures, qui sont ensuite passées au parlement, sont connues sous le nom de "lois de Jehan".

"Ses actions et son travail ont changé l'opinion du monde sur les femmes arabes et ont ouvert la voie à de futures premières dames pour qu'elles jouent un rôle plus actif en politique", déclare Mervat Kojok, qui connaissait personnellement Jehan en tant que responsable de l'association des épouses de diplomates égyptiens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après la mort de son mari, Jehan a partagé son temps entre l'Égypte et les États-Unis en enseignant dans plusieurs universités.

À l'âge de 41 ans, Jihan décide de retourner à l'école et s'inscrit à l'université du Caire pour étudier la littérature arabe - fréquentant l'université en même temps que trois de ses enfants adultes.

Elle obtient ensuite une maîtrise et un doctorat en littérature comparée et, à la fin de sa vie, elle donne des conférences au Caire et aux États-Unis.

Noha Bakr se souvient d'avoir vu Jihan Sadat défendre sa thèse en direct sur une télévision en noir et blanc, et affirme que de nombreuses femmes - dont elle - y ont vu un exemple à suivre.

"À la fin de la trentaine, je suis retournée à l'université pour poursuivre mon doctorat après avoir eu des enfants. Qui m'a inspirée ? Elle."

Veuve à 46 ans

En 1978, Anouar el-Sadate devient le premier dirigeant arabe à faire la paix avec Israël après une série d'efforts diplomatiques négociés par le président américain de l'époque, Jimmy Carter. La même année, il reçoit conjointement avec le Premier ministre israélien Menachem Begin le prix Nobel de la paix.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Sadate posent avec le président américain de l'époque, Jimmy Carter, et son épouse Rosalynn, lors d'une visite diplomatique, un an après la négociation de la paix avec Israël.

Cette décision suscite la colère de nombreux Égyptiens et entraîne de violentes manifestations contre lui. Même Jihan admet qu'elle a été déconcertée par cette décision au début, mais qu'elle a ensuite soutenu son plan.

"Son idée de paix a été un choc, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde arabe", confiera-t-elle un jour au Jewish Chronicle.

Deux ans après avoir signé le traité historique, salué au niveau international mais condamné par nombre de ses alliés dans le monde arabe, Anwar est abattu par un groupe d'extrémistes islamistes lors d'un événement militaire au Caire commémorant la guerre de 1973 entre l'Égypte et Israël.

Jihan indique qu'ils ont tous deux toujours été conscients des dangers qu'il courait en signant l'accord de paix. Dans une interview accordée à la BBC en 2015, elle se souvient lui avoir dit de porter un gilet pare-balles, mais il a refusé : "Il ne s'est jamais soucié de sa sécurité".

Jihan a seulement 46 ans lorsque son mari est tué. Elle passe les années qui lui restent à essayer de préserver son héritage de paix à travers son travail de conférencière dans le monde entier.